У Юрия Трутнева диагностировали коронавирус

Его поездка на Дальний Восток в рамках визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина откладывается



Анализ на наличие коронавируса, сданный вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым, показал положительный результат. Его поездка на Дальний Восток пока откладывается, сообщил



«Юрий Трутнев перед поездкой сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат», - сказал он.



По словам Чернышева, сейчас вице-премьер соблюдает самоизоляцию. Поездка Трутнева на Дальний Восток, где пройдут мероприятия с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пока откладывается. Решение о том, будет ли вице-премьер далее принимать участие в программе визита, будет зависеть от результатов следующих тестов на коронавирус, уточнил Чернышев.

Если они также окажутся положительными, Трутнев будет участвовать в мероприятиях в онлайн-формате.



Рабочая поездка премьер-министра России Михаила Мишустина на Дальний Восток состоится 13-18 августа. В ходе поездки он посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Планировалось, что Трутнев примет участие в мероприятиях рабочей поездки.



Фото: minvr.gov.ru Анализ на наличие коронавируса, сданный вице-премьером - полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрием Трутневым, показал положительный результат. Его поездка на Дальний Восток пока откладывается, сообщил ТАСС помощник вице-премьера Тимур Чернышев.«Юрий Трутнев перед поездкой сдал анализ на коронавирус, он показал положительный результат», - сказал он.По словам Чернышева, сейчас вице-премьер соблюдает самоизоляцию. Поездка Трутнева на Дальний Восток, где пройдут мероприятия с участием премьер-министра РФ Михаила Мишустина, пока откладывается. Решение о том, будет ли вице-премьер далее принимать участие в программе визита, будет зависеть от результатов следующих тестов на коронавирус, уточнил Чернышев.Если они также окажутся положительными, Трутнев будет участвовать в мероприятиях в онлайн-формате.Рабочая поездка премьер-министра России Михаила Мишустина на Дальний Восток состоится 13-18 августа. В ходе поездки он посетит Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области. Планировалось, что Трутнев примет участие в мероприятиях рабочей поездки.Фото: minvr.gov.ru