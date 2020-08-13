В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 4537

Республике пока не удается сократить ежесуточный прирост нового числа больных ниже 30 человек



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4537. Это на 30 случаев больше, чем было в среду. В Улан-Удэ - 2558 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3845 человек, умерли 44 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 30 новых случаев COVID-19: одиннадцать человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.Круг контактных лиц составляет 903 человека, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 300 больных. Из них 22 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 348 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - четверо, на ИВЛ - один старше 80 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся восемь человек, старше 65 лет – трое, на ИВЛ двое больных, старше 65 - один.



В четырех обсерваторах находится 41 человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2453 человек, с нарастающим итогом – от 259 917 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.





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