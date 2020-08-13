В Бурятии стали чаще убивать

Хотя в целом уровень преступности немного снизился





В январе–июле 2020 года в республике зарегистрировано 12 265 преступлений, что на 6,8% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Так, сократилось число краж (-15,3%), в том числе с проникновением в квартиры (-28,6%), разбоев (-43,6%), хулиганств (-36,4%), незаконных рубок лесных насаждений (-23,1%).На 20,4 % снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах. Их удельный вес в общем количестве зарегистрированных преступлений составил 30,2% (в январе–июле 2019 года – 35,3%).В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+8,2%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+43,7%) и наркотиков (+3,9%). Возросло количество мошенничеств (+19%), вымогательств (+22,7%), а также краж скота (+18,2%).Фото: pixabay.com