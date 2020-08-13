Реки Бурятии выходят на поймы

Самый большой выход на пойму фиксируется у реки Чикой вблизи села Поворот – до 140 см



В Бурятии в районе села Новоселенгинск Селенга вышла на пойму слоем 46 см, в ближайшие сутки подъем продолжится. Если прогноз сбудется, то выход на пойму может произойти в районе Кабанска, сообщают Росводресурсы.



Самый большой выход на пойму фиксируется у реки Чикой у села Поворот – до 140 см. В районе Чикойского кожзавода выход воды на пойму составляет 40 см.



Впрочем, Селенга и Чикой – не единственные поднимающиеся реки Бурятии. На реке Заза около села Усть-Заза наблюдается выход воды на пойму слоем 85 см. На реке Витимкан – прииск Варваринский - слой выхода воды на пойму составляет 70 см. На реке Баргузин – село Баргузин - наблюдается выход воды на пойму слоем 1 см.



На реках Витим (село Неляты) и реке Чина (прииск Троицкий) в ближайшие сутки также ожидается выход воды на пойму.



По состоянию на 12 августа уровень воды в озере Байкал составляет 456,76 метра ТО.



Фото: pixabay.com

