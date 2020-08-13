В Улан-Удэ не подтвердились жалобы на конкурс по 97-му маршруту

Однако борьба за него в антимонопольном управлении продолжится



Бурятское УФАС признало необоснованными жалобы ООО «Альянс» и индивидуального предпринимателя на конкурс за право перевозок по городскому маршруту № 97 в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе управления.



Оба заявителя оспаривали допуск к конкурсу ООО «Южный», ставшего в итоге победителем торгов. По мнению конкурентов, этот участник представил в своей заявке недостоверные сведения, поэтому конкурсная комиссия должна была его заявку отклонить.



Ранее УФАС выдавало предупреждение ООО «Южный», так как установило в действиях компании признаки недобросовестной конкуренции: в конкурсной заявке перевозчик указал четыре автобуса, уже работающие в Гусиноозерске. Предупреждение было исполнено, эти автобусы не учитывались при оценке заявки ООО «Южный».



Таким образом, конкурсная комиссия обладала достоверной информацией о количестве транспортных средств победителя конкурса и не имела оснований для отклонения заявки, отметили в управлении.



Вместе с тем, в адрес УФАС поступила еще одна жалоба на этот конкурс. На этот раз действия конкурсной комиссии Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ оспаривает «Дархан-Авто». Компания не согласна с отказом в допуске к участию в торгах.







Фото: ulan-ude-info.ru Бурятское УФАС признало необоснованными жалобы ООО «Альянс» и индивидуального предпринимателя на конкурс за право перевозок по городскому маршруту № 97 в Улан-Удэ, сообщили в пресс-службе управления.Оба заявителя оспаривали допуск к конкурсу ООО «Южный», ставшего в итоге победителем торгов. По мнению конкурентов, этот участник представил в своей заявке недостоверные сведения, поэтому конкурсная комиссия должна была его заявку отклонить.Ранее УФАС выдавало предупреждение ООО «Южный», так как установило в действиях компании признаки недобросовестной конкуренции: в конкурсной заявке перевозчик указал четыре автобуса, уже работающие в Гусиноозерске. Предупреждение было исполнено, эти автобусы не учитывались при оценке заявки ООО «Южный».Таким образом, конкурсная комиссия обладала достоверной информацией о количестве транспортных средств победителя конкурса и не имела оснований для отклонения заявки, отметили в управлении.Вместе с тем, в адрес УФАС поступила еще одна жалоба на этот конкурс. На этот раз действия конкурсной комиссии Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ оспаривает «Дархан-Авто». Компания не согласна с отказом в допуске к участию в торгах. Обращает на себя внимание то , что конкуренция за 97-й маршрут развернулась на фоне явного кризиса маршрутных перевозок в Улан-Удэ, который признают республиканские и городские власти. Как сообщал «Номер один», из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса пассажиропоток на городских маршрутах значительно уменьшился, что повлекло за собой устойчивый отток подвижного состава у частных перевозчиков в Улан-Удэ. Так, на 1 мая городской автопарк снизился с 1415 единиц до 1290 единиц. Сокращение парка во многом связано и с низкими тарифами. Уровень доходов перевозчиков не обеспечивает возможность обновления подвижного состава и не покрывает объем затрат на исполнение законодательных требований к регулярным перевозкам.Фото: ulan-ude-info.ru