В Улан-Удэ улицу Трубачеева откроют не раньше следующей недели

На увеличение сроков ремонта дороги повлиял дождь
Ремонт улицы Трубачеева в Улан-Удэ не удалось завершить к намеченному сроку – 12 августа. Как пояснили в мэрии Улан-Удэ, причиной этого стали дожди.
Напомним, по первоначальному плану дорожники должны были с 29 июля по 5 августа отремонтировать участок от пересечения с ул. Сахьяновой и до пересечения с переулком Карьерным, а с 5 по 12 августа - от переулка Карьерный до ул. Широких–Полянского.
Однако, как выяснилось сегодня, за прошедшее время удалось отремонтировать только первый участок.
- Сквозное движение на ул. Трубачеева откроют 18 августа, когда будет готов второй участок. Однако это не точная дата. Если снова пойдут дожди, сроки ремонта вновь будут сдвинуты, - сообщили в пресс-службе городской администрации.
Отметим, что об увеличении сроков ремонта улицы горожан не оповестили. Сегодня с утра многие автомобилисты двинулись по Трубачеева, однако в районе переулка Карьерный неожиданно для себя уперлись в бетонные блоки. Из-за этого на улице образовался огромный затор.
Фото: «Номер один»
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