В Бурятии лесоэкспортеры пытаются «маскировать» круглый лес под брус

Это «ноу-хау» последних лет - предприниматели пытаются уйти от уплаты пошлин на экспорт круглого леса



Бурятская таможня за семь месяцев с начала года в железнодорожном пункте пропуска Наушки провела контроль в отношении 1,3 млн тонн лесоматериалов. Доля лесопродукции составила 41,5% от общего товарооборота, перемещенного через железнодорожный пункт пропуска, сообщили в пресс-службе таможни.



Среди пород древесины преобладали: сосна обыкновенная, сосна кедровая сибирская, лиственница, ель обыкновенная, пихта сибирская. При этом 95% всей древесины вывозилось в виде пиломатериалов, остальной объем – изделия из дерева (кухонные принадлежности, столярные, плотницкие, декоративные изделия). Лидером среди получателей лесоматериалов по-прежнему остается Китай.



Как рассказал и.о. начальника таможенного поста ЖДПП Наушки Сергей Гробов, стоит проблема обеспечения законности в сфере экспорта древесины. Экспорт леса и лесоматериалов от заготовки до убытия с таможенной территории Евразийского экономического союза сопровождается большим количеством рисковых ситуаций. В пункте пропуска осуществляется как документальный, так и фактический таможенный контроль. Чаще инспекторы ограничиваются наблюдением и осмотром с использованием технических средств. Но если есть подозрения на нарушения, проводится досмотр с полной разгрузкой вагонов и измерением каждой единицы лесо- и пиломатериалов. В случае выявления серьезных нарушений декларанту грозит уже не административная, а уголовная ответственность, так как лесоматериалы являются стратегически важными ресурсами.



По словам Сергея Гробова, наиболее часто встречающие нарушения – заявление недостоверных сведений о количестве и объеме перемещаемой продукции, наличие лесных пород, отличных от указанных в декларации, «маскировка» круглого леса под обработанный лесоматериал, так называемая грубоокантованная древесина.



Последнее – «ноу-хау» последних лет. Таким путем предприниматели пытаются уклониться от уплаты таможенных пошлин, установленных государством на экспорт круглого леса, ставки которого доходят до 80 процентов от таможенной стоимости, в то время как для обработанного леса утверждена нулевая ставка. Но некоторые экспортеры не хотят заниматься лесопереработкой и пытаются выдать за пиломатериал наскоро брусованную древесину, не соответствующую никаким стандартам. Так, в результате 12 досмотров пилопродукции было выявлено 46,5 кубометра грубоокантованного бруса.



По фактам выявленных нарушений при экспорте лесоматериалов Бурятская таможня возбудила 48 дел об административных правонарушениях и четыре уголовных дела. Изъято более 350 кубометров пиломатериалов на сумму свыше 3,5 миллиона рублей.



Фото: Бурятская таможня

