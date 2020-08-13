В Бурятии проведут новую облаву на пьяных водителей

Предыдущее мероприятие результатов не дало





МВД Бурятии сообщило о новом рейде по массовой проверке водителей, основная цель которого пресечение фактов управления транспортом в состоянии опьянения. В Улан-Удэ проверка автомобилистов состоится в пятницу, 14 августа. Наряды ГИБДД будут выставлены на магистральных улицах города.

Также дополнительные экипажи ДПС направят в курортные места республики - Кабанский, Прибайкальский и Селенгинский районы.Напомним, аналогичное мероприятие проходило в Улан-Удэ в минувшую пятницу. Тогда было проверено 284 транспортных средства, за нарушения ПДД к административной ответственности привлекли 14 водителей. Однако пьяных водителей в ходе рейда обнаружено не было.Фото: МВД Бурятии