Прокуратура вводит контроль за возможными вырубками около Байкала

Железнодорожники заверили, что у них потребности в сплошных рубках лесов на БАМе нет



Потребности в проведении сплошных рубок лесов в Центральной экологической зоне Байкала для расширения пропускной способности железной дороги отсутствует. Вырубка лесов на БАМе потребуется только для размещения высоковольтной линии электроснабжения. Об этом сообщил заместитель главного инженера Восточно-Сибирской железной дороги (по Северобайкальскому региону) Александр Иванов.



Он выступил на встрече Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора Алексея Барсукова с руководящим составом регионального подразделения Восточно-Сибирской железной дороги (ВСЖД), где обсуждались перспективы нового законодательного регулирования в области лесопользования. Встреча прошла 12 августа в Северобайкальске, сообщили в пресс-службе надзорного органа. Участие в совещании приняли Байкальский транспортный прокурор Иван Добренов, представители Северо-Байкальского лесничества и подрядных организаций ВСЖД.



Поводом для обсуждения стал принятый федеральный закон «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».



Этот нормативный правовой акт допускает проведение сплошных рубок леса при строительстве, реконструкции объектов инфраструктуры (объектов, не связанных с созданием лесной инфраструктуры), необходимых для увеличения пропускной способности Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей.



«Безусловно, такие законодательные новшества ставят природоохранной прокуратуре особые задачи по достижению баланса государственных и экологических интересов, недопущению истощения байкальских лесов. В связи сэтим участники совещания проинформированы, что проводимые рубки лесов у побережья озера Байкал должны строиться на принципах рациональности, гарантировать не истощительное использование лесных ресурсов. При их проведении необходимо с особенной тщательностью соблюдать все требования пожарной и санитарной безопасности, обеспечивать компенсационные и лесовосстановительные мероприятия», - отмечают в прокуратуре.



По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем взаимодействии и обмене информацией для предупреждения нарушений экологических норм при расширении Байкало-Амурской магистрали. В дальнейшем прокурором будет проведено совещание с представителями электросетевого хозяйства и другими заинтересованными органами по вопросу проведения рубок при строительстве линий электропередач. Вопрос взят на особый контроль.



Природоохранная прокуратура будет вести надзор за исполнением законодательных нововведений и настаивать на соблюдении баланса в интересах экологии. Состоявшееся совещание стало первым мероприятием по этому поводу.



Фото: «Номер один»







