В Улан-Удэ уровень Селенги достиг 181 сантиметра

Однако темп роста уровня воды замедлился почти в три раза



Уровень воды в Селенге сегодня на 12:00 (местного времени) составил 181 см, поднявшись за сутки на 4 см, сообщает администрация Улан-Удэ со ссылкой на данные Единой дежурной диспетчерской службы города.

На реке Уда уровень воды составляет 114 см, повышение по сравнению со вчерашним днем составило 3 см.



«Сутками ранее вода в Селенге поднялась на 11 см, на Уде – на 8 см. Сегодня повышение в Селенге и Уде составило 4 и 3 см, следовательно, рост уровня воды замедлился», - отмечают в городском управлении по ЧС.



Паводковая обстановка находится на контроле «Оперативные группы проводят объезд территорий Советского и Октябрьского районов, в ходе которых прорабатываются различные варианты эвакуации многодетных семей, беременных женщин, пожилых и инвалидов на случай ухудшения обстановки. В некоторых местах имеются подтопления низменных участков вдоль рек Степная протока и Селенга в Советском районе и выход грунтовых вод вдоль ручья Забока в Октябрьском», - сообщил заместитель начальника управления по ЧС администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров.



Напомним, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в Селенге и Уде должен составлять не менее 230 см. На реке Селенга критической считается отметка в 330 см, на Уде - 400 см.



В Улан-Удэ с 11 августа введен режим «Повышенная готовность».



Фото: ulan-ude-info.ru

