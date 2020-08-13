В Бурятии многодетные семьи освободят от транспортного налога

Это будет сделано в соответствии с поручением послания президента России



Правительство Бурятии рассмотрело законопроект, который полностью освобождает от уплаты транспортного налога одного из многодетных родителей (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей) в отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно (до 147,1кВт).



Проект закона разработан министерством социальной защиты населения Бурятии в рамках реализации основных положений послания президента РФ Федеральному Собранию РФ, сообщили в пресс-службе правительства.



«Это связано с тем, что семьи, имеющие трех и более детей, приобретают транспортное средство повышенной вместимости – так называемые «семейные автомобили», - пояснила первый заместитель министра социальной защиты населения Республики Анастасия Меринова.



Она также отметила, что установить льготу на транспортный налог также предлагали молодые семьи, семьи с детьми и студенческая молодежь, которые приняли участие в работе площадки «Повышение рождаемости. Поддержка семей с детьми», организованной в феврале 2020 года в рамках открытого совещания «Наша Бурятия» с правительством республики.



Освобождение многодетных семьей начнется с транспортного налога за 2020 год, который будет уплачиваться в 2021 году. По предварительным расчетам их экономия в общем по республике составит 30,2 миллиона рублей в год.



Подобная мера поддержки для семей, имеющих трех и более детей, уже установлена в 26 регионах России.



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