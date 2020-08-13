В Улан-Удэ не будут взимать «плату за печки»

Глава Бурятии отверг предложение энергетиков





Глава Бурятии Алексей Цыденов раскритиковал предложение ТГК-14 ввести плату за выбросы загрязняющих веществ для частного сектора – для мелких твердотопливных котлов и печек. По словам руководителя региона, «этого допустить нельзя, поскольку пока не создана альтернатива для отопления жилищ».

При этом руководитель региона отметил, что сегодня ситуация с переходом на альтернативное топливо решается в пользу «бездымного» угля, производство которого власти намерены запустить в 2021 году. Речи идет о производстве в Улан-Удэ так называемого «полукокса», который, согласно последним исследованиям, выбрасывает в воздух в 6 раз меньше бензапирена и других ядовитых веществ, чем каменный уголь. Последний, кстати, активно сжигает ТГК-14 на своих ТЭЦ и котельных.











Напомним, что обложить каждую трубу Улан-Удэ налогом предложил директор филиала «Улан-Удэнский энергетический комплекс» ПАО «ТГК-14» Владимир Кружихин. На недавнем совещании в администрации Улан-Удэ он предложил инициировать законодательную инициативу, чтобы заставить население частного сектора переходить на альтернативное топливо - дорогие газ и электричество. Тех же, кто по привычке топит дровами и углем, предложил обложить «платой за трубу». Между тем, господин Кружихин подзабыл, что ТГК-14 ни газ, ни электричество в качестве основного топлива никогда не использовало и выбрасывает в воздух столицы Бурятии огромное количество вредных веществ. А вклад энергокомпании в общий суммарный объем выбросов в Улан-Удэ превышает 50%!У властей региона предложение рублем заставить частный сектор переходить на дорогую альтернативу традиционным видам топлива вызвало негативную реакцию.- Прежде чем предлагать подобные, можно сказать, «идеи», необходимо предложить населению альтернативу. Если ее нет, то даже обсуждать их нет никакого смысла, - прокомментировал предложение ТГК-14 глава Бурятии Алексей Цыденов.Власти региона намерены предложить населению экологически чистое топливо по приемлемой цене, что позволит значительно уменьшить смог над столицей Бурятии в зимний период.Фото: Дмитрий Родионов