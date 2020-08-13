В Бурятии началась проверка по затонувшему лесовозу с парома

Во время перевозки большегрузной техники у парома оторвало направляющий трос



В Бурятии следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка инцидента на паромной переправе через главный приток Байкала – реку Селенгу.







В результате происшествия никто не пострадал. Паром прибило к острову в 500 метрах ниже по течению реки.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении.



Фото: 03.mchs.gov.ru В Бурятии следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР проводится доследственная проверка инцидента на паромной переправе через главный приток Байкала – реку Селенгу. Напомним , 11 августа вечером в селе Ильинка Прибайкальского района на паромно-понтонной переправе «Лесовозная» через реку Селенгу во время перевозки большегрузной техники оторвало направляющий трос. В результате лесовоз с прицепом скатился с парома в воду и затонул на глубине около 4 метров.В результате происшествия никто не пострадал. Паром прибило к острову в 500 метрах ниже по течению реки.В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в управлении.Фото: 03.mchs.gov.ru