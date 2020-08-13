В Улан-Удэ защитили местного «Япошу» от столичного

Бурятское УФАС посчитало, что местная сеть ресторанов не является конкурентом одноименной сети в Москве



Комиссия Бурятского УФАС прекратила рассмотрение дела о недобросовестной конкуренции в отношении ООО «Феникс про» - улан-удэнского ресторана японской кухни «Япоша роллов», сообщили в антимонопольном управлении. На компанию пожаловалось ООО «Ньютон проект», обладающее исключительным правом на товарный знак «Япоша».



Антимонопольное законодательство запрещает недобросовестную конкуренцию в части незаконного использования товарного знака или коммерческого наименования. Однако в этом конкретном случае компании фактически конкурентами не являются – сеть ресторанов японской кухни ООО «Ньютон проект» работает в Москве и Московской области, а ООО «Феникс про» - в Улан-Удэ.



Таким образом, использовав наименование «Япоша», преимуществ в предпринимательской деятельности улан-удэнский ресторан не получил и убытков московской компании не причинил. В таких обстоятельствах нет оснований квалифицировать недобросовестную конкуренцию, отметили в УФАС.



Необходимо отметить, что улан-удэнские бизнесмены, узнав о наличии зарегистрированного товарного знака, прекратило использование наименования «Япоша роллов», в том числе на веб-сайте компании.



Фото: pixabay.com

