ВСЖД сформировала 12 противоразмывных поездов

Они призваны контролировать ситуацию в период дождей и возможного паводка



Для организации безопасного пропуска поездов на ВСЖД сформировано 12 противоразмывных составов, которые призваны контролировать ситуацию в период паводков и при неблагоприятных погодных условиях.



Вагоны поездов укомплектованы путевым щебнем (1620 куб. м), песком и бутовым камнем (600 куб. м), 12 вагонов со шпалами (1200 шт.), а также всем необходимым для проведения работ по ликвидации подтоплений.



Составы дислоцируются на станциях Нижнеудинск, Черемхово, Слюдянка, Мысовая, Дивизионная, Гусиное Озеро, Лена, Коршуниха, Новый Уоян, Новая Чара, Таксимо, Северорбайкальск и готовы в случае необходимости оперативно выехать к месту проведения противопаводковых мероприятий.



На крупных реках Иркутской области и Бурятии установлен ежесуточный контроль для оперативного выявления изменений ситуации при наступлении неблагоприятных погодных условий, проведены осмотры земляного полотна и сооружений с целью выявления мест возможного подтопления.



Оперативный персонал, приписанный к противоразмывным поездам, оснащен всем необходимым, чтобы в максимально короткие сроки восстановить поврежденные участки пути и обеспечить безопасный пропуск поездов



Фото: old-visual.rzd.ru

