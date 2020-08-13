13.08.2020
ВСЖД сформировала 12 противоразмывных поездов

ВСЖД сформировала 12 противоразмывных поездов

Они призваны контролировать  ситуацию в период дождей и возможного паводка

Для организации безопасного пропуска поездов на ВСЖД сформировано 12 противоразмывных составов, которые призваны контролировать  ситуацию в период паводков и при неблагоприятных погодных условиях.

Вагоны поездов укомплектованы путевым щебнем (1620 куб. м), песком и бутовым камнем (600 куб. м), 12 вагонов со шпалами (1200 шт.), а также всем необходимым для проведения работ по ликвидации подтоплений.

Составы дислоцируются на станциях Нижнеудинск, Черемхово, Слюдянка, Мысовая, Дивизионная, Гусиное Озеро, Лена, Коршуниха, Новый Уоян, Новая Чара, Таксимо, Северорбайкальск и готовы в случае необходимости оперативно выехать к месту проведения противопаводковых мероприятий.

На крупных реках Иркутской области и Бурятии установлен ежесуточный контроль для оперативного выявления изменений ситуации при наступлении неблагоприятных погодных условий, проведены осмотры земляного полотна и сооружений с целью выявления мест возможного подтопления.

Оперативный персонал, приписанный к противоразмывным поездам, оснащен всем необходимым, чтобы  в максимально короткие сроки восстановить поврежденные участки пути и обеспечить безопасный пропуск поездов

Фото: old-visual.rzd.ru
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