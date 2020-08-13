В Улан-Удэ выдано более 40 предписаний подрядчикам по ремонту дорог

Готовность дорог, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», составляет около 70%



Управление «Улан-Удэстройзаказчик» выдало 44 предписания подрядным организациям по ремонту дорог для устранения недоделок, сообщили в управлении дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ.



Готовность городских дорог, ремонтируемых в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на сегодняшний день составляет около 70%. К списку изначально запланированных 27 объектов добавили участок дороги по ул. Толстого. Его финансирование стало возможным после образовавшейся экономии в результате торгов по другим объектам.



Рабочая приемка дорог уже началась. Специалисты проверяют качество технологических операций, этапов выполненных работ, отбирают пробы, направляют их на лабораторные испытания. Еженедельно в администрациях районов проводятся технические советы, на которых обсуждаются возникающие проблемы и пути их оперативного решения. Контроль проводится как на уровне заказчика «Улан-Удэстройзаказчик», так и на уровне кураторов национального проекта: «Бурятрегионавтодора» и управления «Южный Байкал».



По информации «Улан-Удэстройзаказчик», готовность на ремонтируемых объектах на сегодняшний день составляет:



20% - ул. Д. Бедного, Минина, Водопадная, Майская;

40% - на участке ул. Ербанова от ул. Коммунистическая до ул. Борсоева;

40% - по ул. Целинная, Юннатов;

Более 50% по двум объектам: ул. Шаляпина и Гагарина;

Более 60% - по четырём объектам: от ул. Сотниковской до ул. Акмолинской, ул. Партизанская, по дороге от 113 до 115 микрорайона, по ул. Дальневосточной;

Более 70% - по двум объектам: ул. Революции 1905 г. и Трубачеева;

Более 80% - по десяти объектам: ул. Ленина, Ербанова, Сухэ-Батора, Коммунистическая; ул. Выборгская; ул. Жердева, от ул. Дарханской до ул. Сахьяновой; ул. Конечная; ул. Медицинская; ул. Воровского; ул. Северо-Восточная; ул. Красной Звезды; ул. Хахалова; ул. Воронежская;

Более 90% - по шести объектам: ул. Жердева, ул. Тобольская, ул. Калашникова, ул. Дарханская, дорога в 102 микрорайон, проезд Бальбурова.



Напомним, в 2020 году в Улан-Удэ в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» выделено 700 миллионов рублей. Это в два раза больше средств, чем в 2019 году. В столице Бурятии ремонтируется 28 участков дорог.



Фото: ulan-ude-info.ru

