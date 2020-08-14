В Улан-Удэ закрыты два из четырех «ковидных» обсерваторов

В них остаются 44 человека, общее число случаев заражения коронавирусом в Бурятии достигло 4566



В республике общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4566. Это на 29 случаев больше, чем было в четверг. В Улан-Удэ - 2570 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3906 человек, умерли 44 человека, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 29 новых случаев COVID-19: 11 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.



Круг контактных лиц составляет 899 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 293 больных. Из них 22 ребенка. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 323 пациента.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся трое пациентов с COVID-19, старше 65 лет - два, на ИВЛ - один старше 80 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся десять человек, старше 65 лет – трое, на ИВЛ двое больных, старше 65 - один.



В двух обсерваторах находится 44 человека.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2577 человек, с нарастающим итогом – от 262 494 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.



В республике по итогам недели (с 7 по 13 августа) прирост количества выявленных заболевших COVID-19 составил 5%, сообщает Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). По приросту заболеваемости в процентном соотношении Бурятия занимает шестое место среди субъектов ДФО. За последнюю неделю показатель Бурятии уменьшился: по данным на 6 августа прирост выявленных случаев коронавируса составлял 6%.



Наибольший прирост в Дальневосточном федеральном округе за неделю наблюдается в Сахалинской области, там количество выявленных случаев COVID-19 выросло на 15%. Наименьший прирост зафиксирован сразу в трех регионах: Чукотский автономный округ, Забайкальский и Камчатский края - на 3% в каждом.



По данным ИЦК, на сегодняшний день в России насчитывается более 900 тысяч случаев заболевания COVID-19. Это четвертое место в мире по количеству выявленных заболевших новой коронавирусной инфекцией, на третьем месте Индия, на втором - Бразилия. Первое место по заболеваемости занимает США – 5 215 958 человек.



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