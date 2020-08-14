Нового руководителя управления капстроительства настиг штраф с прежней работы

Постамент маршалу Рокоссовскому оплатили с нарушениями
Прокуратура Бурятии выявила нарушение законодательства в работе муниципального учреждения «Улан-Удэстройзаказчик».
«В октябре 2019 года между учреждением и ООО «Дружба» заключен муниципальный контракт на изготовление постамента к памятнику в Улан-Удэ. При объявлении электронного аукциона учреждением не предусматривалось условие об авансировании. Однако в нарушение закона в октябре того же года между сторонами заключено дополнительное соглашение к контракту, в соответствии с которым заказчик произвел авансирование части стоимости работ в размере 30% от цены контракта», сообщили в надзорном ведомстве.
По информации «Номер один», речь идет о постаменте к памятнику маршалу Рокоссовскому, открытому в Улан-Удэ в декабре прошлого года. Изготовление постамента обошлось бюджету в 7 миллионов рублей.
За допущенное нарушение на возглавлявшего на тот момент «Улан-Удэстройзаказчик» Анатолия Урбанова возбудили дело об административном правонарушении. Министерством финансов республики он оштрафован на 20 тысяч рублей. Постановление еще не вступило в законную силу.
Напомним, Анатолий Урбанов покинул пост руководителя «Улан-Удэстройзаказчика» еще в феврале этого года. В начале августа он был назначен и.о. начальника Управления капитального строительства правительства Бурятии.
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