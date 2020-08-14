Автомобилисты Бурятии за разделительные барьеры на многополосных трассах

Петиция за их установку появилась после ДТП с Михаилом Ефремовым



Автомобильный портал



Согласно предварительному опросу на Дроме, 60% автолюбителей Бурятии поддерживают эту идею. Она стала более актуальной после того, как в июне произошло резонансное ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель встречного автомобиля. Лобового столкновения можно было бы избежать, если бы дорожные полосы разделял барьер.



«Штрафы не помешали Ефремову сесть пьяным за руль. Знаю примеры, когда бизнесмены, опаздывая на встречу, едут игнорируя камеры видеофиксации, говоря водителю: «гони потом в бухгалтерию штрафы принесешь». Это Россия, тут только ограждения ставить, где петиция дайте подпишу!» – высказался один участников опроса.



Среди жителей Бурятии, которые против ограждений, мнения разделились: 19% считают, что это «неудобно», 9% – «нереально», 7% – «неактуально», 4% – «дорого». При этом вариант ответа «в моем городе это уже сделано» среде жителей республики Бурятия совсем не набрал голосов.



Примечательно, что в Бурятии больше всего в стране тех, кто считает «отбойники» неудобными. «Какие отбойники в городе? Тем более в историческом центре, они уродуют его внешний вид», – поделился мнением участник опроса.



Разделительный барьер между встречными полосами движения автомобилей может иметь разный облик – от алюминиевого барьера до полоски газона. В Европейских странах на центральных улицах намеренно сужают проезжие части и высаживают зеленые насаждения между встречными полосами.



Больше всего поддерживают инициативу жители Воронежской области – 77% ответили «да». Интересно, что в Татарстане 8% опрошенных утверждают, что их город уже оснащен разделительными барьерами на многополосных дорогах. Это в четыре раза больше, чем в среднем по стране. Вариант ответа «нереально» в два раза популярнее у курганцев. Его выбрали 22% респондентов.



Всероссийский опрос проводился с 10 по 15 июня 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие около 12,5 тысячи человек.



Фото: pixabay.com Автомобильный портал Дром 11 августа запустил петицию на сайте Российской общественной организации «Оснастить многополосные дороги разделительными барьерами». Ее цель – повысить безопасность на городских дорогах и снизить количество жертв ДТП. При достижении 100 тысяч голосов она будет рассмотрена в правительстве.Согласно предварительному опросу на Дроме, 60% автолюбителей Бурятии поддерживают эту идею. Она стала более актуальной после того, как в июне произошло резонансное ДТП с актером Михаилом Ефремовым, в результате которого погиб водитель встречного автомобиля. Лобового столкновения можно было бы избежать, если бы дорожные полосы разделял барьер.«Штрафы не помешали Ефремову сесть пьяным за руль. Знаю примеры, когда бизнесмены, опаздывая на встречу, едут игнорируя камеры видеофиксации, говоря водителю: «гони потом в бухгалтерию штрафы принесешь». Это Россия, тут только ограждения ставить, где петиция дайте подпишу!» – высказался один участников опроса.Среди жителей Бурятии, которые против ограждений, мнения разделились: 19% считают, что это «неудобно», 9% – «нереально», 7% – «неактуально», 4% – «дорого». При этом вариант ответа «в моем городе это уже сделано» среде жителей республики Бурятия совсем не набрал голосов.Примечательно, что в Бурятии больше всего в стране тех, кто считает «отбойники» неудобными. «Какие отбойники в городе? Тем более в историческом центре, они уродуют его внешний вид», – поделился мнением участник опроса.Разделительный барьер между встречными полосами движения автомобилей может иметь разный облик – от алюминиевого барьера до полоски газона. В Европейских странах на центральных улицах намеренно сужают проезжие части и высаживают зеленые насаждения между встречными полосами.Больше всего поддерживают инициативу жители Воронежской области – 77% ответили «да». Интересно, что в Татарстане 8% опрошенных утверждают, что их город уже оснащен разделительными барьерами на многополосных дорогах. Это в четыре раза больше, чем в среднем по стране. Вариант ответа «нереально» в два раза популярнее у курганцев. Его выбрали 22% респондентов.Всероссийский опрос проводился с 10 по 15 июня 2020 года среди пользователей сайта drom.ru. В нем приняло участие около 12,5 тысячи человек.Фото: pixabay.com