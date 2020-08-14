РЖД увеличили перевозки экспортных грузов по БАМу и Транссибу

В 2020 году в реализацию проекта модернизации Восточного полигона Транссиба вкладывается более 85 миллиардов рублей



В январе-июле нынешнего года в направлении Восточной Сибири и Дальнего Востока по Байкало-Амурской и Транссибирской магистралям перевезено 85,6 миллиона тонн экспортных грузов, что на 6,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года (+41% к январю-июлю 2012 года - до начала реализации первого этапа модернизации железных дорог Восточного полигона), сообщила пресс-служба ВСЖД.



Основная часть экспортных перевозок в этом направлении приходится на каменный уголь и руды – почти 62 миллиона тонн. Это на 7,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года и вдвое больше, чем за семь месяцев 2012 года.



Кроме того, в январе-июле 2020 года по БАМу и Транссибу перевезено более 339 тысяч контейнеров ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) с экспортными грузами, что на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года и в 3,5 раза больше, чем за семь месяцев 2012 года.



Рост объемов перевозок обеспечивается благодаря проведению масштабных работ по развитию инфраструктуры, а также техническим и технологическим мерам, в том числе обновлению парка локомотивов, увеличению массы и длины поездов, оптимизации и уплотнению графика движения.



РЖД с 2013 года реализует комплекс первоочередных мероприятий по развитию железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона с целью ликвидации «узких мест» на железных дорогах Забайкалья и Дальнего Востока для обеспечения дополнительного объема перевозок грузов российских компаний.



В первом полугодии 2020 года в рамках проекта выполнена укладка 34 км дополнительных (вторых) путей на участках Тайшет – Тагул, Дельбичинда – Дабан, Кунерма – Дельбичинда, Дабан – Гоуджекит, Юктали – Талума, Олекма – разъезд 1945 км, Тас-Юрях – Юктали, Курьян – Тында, Кото – Джигдаси и 33,2 км станционных путей на станциях Карымская, Чита-1, Чита-2, Екатеринославка, Забайкальск, Байроновка, Уссурийск, Сельгон, Юктали, Тайшет, Хилок, Белогорск-2, Джелюмкен, Смоляниново, Бирофельд, Унгун, Биробиджан-2, Волочаевка-2, Ядрин, Икура, Новонежино, Камышовая и разъездах Медвежий, Мостовой, Студенческий, Багульный. Уложено 89 комплектов стрелочных переводов. Завершена модернизация контактной сети на перегоне Слюдянка-1 – Слюдянка-2, что позволило повысить надежность энергоснабжения в одном из самых «узких» мест Транссиба.



На станции Могоча открыто новое здание эксплуатационного локомотивного депо, а на станции Магдагачи – пункт экипировки, который дал возможность проводить обслуживание локомотивов без отцепки от поезда. Благодаря этому теперь грузовые поезда будут следовать от станции Карымская до станции Смоляниново (3 тысячи км) без переформирования, это позволило сократить потребность в локомотивах на этом участке на восемь единиц в сутки.



До конца 2020 года планируется завершить строительство сплошных вторых главных путей на 21 участке, двухпутных вставок – на 16 участках, 17 разъездов, реконструкцию 37 станций, четырех тяговых подстанций, девяти объектов земляного полотна. А также - 37 мостов и водопропускных труб, линии связи на участке Биробиджан – Ленинск, семи объектов локомотивного хозяйства. Кроме того, намечено выполнить основные работы по электрификации линии Карымская – Забайкальск, перегона Биробиджан-1 – Биробиджан-2, строительству воздушной линии 10 кВ на участке Биробиджан – Ленинск.



Завершаются работы по трем тоннелям, в том числе монтаж инженерных сетей в новом Байкальском тоннеле, реконструкция тоннеля под рекой Амур и Керакского тоннеля.

Планируется ввод трех жилых домов – в Северобайкальске, Верхнезейске и на станции Приморская.



В ивестпрограмме РЖД на реализацию проекта в 2020 году предусмотрено 85,5 миллиарда рублей.



Всего с 2013 года выполнены работы по строительству и реконструкции 39 станций (уложено более 330 км станционных путей), 97 искусственных сооружений, 16 объектов локомотивного хозяйства. Модернизировано свыше 5 тысяч километров железнодорожного пути, построен 31 разъезд, уложено 338 ккилометров вторых путей и свыше 2,2 тысячи стрелочных переводов, выполнено техническое перевооружение 45 тяговых подстанций и 16 постов секционирования контактной сети, реконструирован Владивостокский тоннель, завершена проходка и основные работы по строительству нового Байкальского тоннеля протяженностью 6,7 ккилометра. Построено 32 жилых дома.



В целом инвестиции в проект с начала его реализации составили около 400 миллиардов рублей.



Фото: old-visual.rzd.ru



