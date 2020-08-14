В Бурятии сняты ограничения на сбор дикоросов

Специального разрешения на сбор даров тайги больше не требуется



В Бурятии в связи с понижением класса пожарной опасности в лесах специалистами лесного хозяйства принято решение о снятии ограничений для сбора дикоросов с сегодняшнего дня, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Заготовка валежника, сбор лекарственных растений и дикоросов разрешен на всей территории лесного фонда Бурятии, специального разрешения на сбор дикоросов не требуется.

Однако лесники напоминают о том, что в республике действует особый противопожарный режим и просят соблюдать правила пожарной безопасности и правила заготовки дикоросов.



Заготовка ягод должна вестись вручную без применения механических приспособлений, наносящих повреждения ягодникам и снижающих урожай ягод в последующие годы.

Сбор грибов ведется путем их срезания на почве у основания гриба или осторожного выкручивания без нарушения лесной подстилки.



Заготовка дикорастущих плодов и кедровых шишек производится на выделенных в установленном порядке лесных участках в период их полного созревания.



Фото: РАЛХ

