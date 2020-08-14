Алексей Цыденов: «Мы кормить будем всех»

В Бурятии всех учеников младших классов обеспечат бесплатным питанием в школах



Правительство России по поручению Владимира Путина предоставит регионам субсидии из федерального бюджета для софинансирования расходов по организации бесплатного горячего питания учеников младших классов. В Бурятии более 65,5 тысячи детей будут обеспечены бесплатными горячими обедами в школе, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



«Мы кормить будем всех. Президент сказал «кормить всех», значит, будем кормить всех. И более того, на июльской сессии Народного Хурала принят республиканский закон, которым уже предусмотрено то, что мы обеспечиваем бесплатным питанием всех учеников с первого по четвертый класс вне зависимости от уровня готовности школ. Всего на 65,5 тысячи детей, которые с первого по четвертый класс идут с 1 сентября в школу. Около 6 тысяч детей учатся в школах, где готовность не стопроцентная по питанию. Есть у нас школы, их 20, в которых учатся около 300 учеников, где вообще нет пищеблока. Понятно, что строить пищеблоки для таких школ нецелесообразно, так как работников столовой больше, чем самих учеников, но мы будем обеспечивать питанием и эти школы», - рассказал глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью телеканалу ГТРК «Бурятия».



Бурятии на организацию бесплатного горячего питания учеников с 1-го по 4-й класс до конца года будет выделено федеральное софинансирование в размере 259 миллионов рублей. Для охвата всех обучающихся начальных классов в бюджете республики заложено еще 48,5 миллиона рублей.



В пищеблоках помимо соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания обучающихся, усилят контроль за мерами профилактики новой коронавирусной инфекции. Созданы условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков. Сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, и вспомогательный персонал обеспечат средствами индивидуальной защиты органов дыхания.



Фото: ulan-ude-info.ru



