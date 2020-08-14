Глава Бурятии: «Сплошная» рубка около БАМа составит менее 3 гектаров»

ОП и минприроды Бурятии заключают соглашение с РЖД об общественном контроле за рубками





Общественная палата и минприроды Бурятии заключают соглашение с РЖД об общественном контроле за исполнением федерального закона, разрешающего сплошные рубки леса в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории в интересах строительства и реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. А также - включает государственную экологическую экспертизу проектной документации в состав технической.

«Закон №254-ФЗ не разрешает вырубку для коммерческих целей, для продажи леса, строительства жилья или туристических объектов. Он действует только в сфере регулирования строительства железной дороги в части вырубок в полосе отвода. Я напомню, что Байкало-Амурская магистраль первоначально, в 1970-е годы, проектировалась и закладывалась в двухпутном исполнении. Сейчас она однопутная, но лесная просека, отсыпка земполотна, подходы к мостам тогда делались на два пути. И сейчас то, что назвали «сплошная рубка» будет ввестись на том земполотне, которое уже расчищалось под второй путь. То есть вырубка леса фактически была сделана 30-40 лет назад. При этом участки, которые на сегодня определены под «сплошную рубку», суммарно составляют меньше 3 гектаров. Сейчас это шесть участков, будет добавлены еще, но в рамках таких же объемов», - пояснил глава Бурятии.





Также нужно отметить, что разрешение сплошных рубок для строительства и реконструкции Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей является временным и прекратит свое действие 31 декабря 2024 года – по окончании реализации данных инвестпроектов.





«Отмена, которая предусматривается законом, на самом деле не отменяет экспертизу как таковую. У нас есть две экспертизы: техническая и экологическая. В рамках технической экспертизы в соответствии с Градостроительным кодексом предусмотрена экспертиза исполнения норм охраны окружающей среды, где перечень требований ровно такой, как и при экологической экспертизе. Эта составляющая проектной документации остается обязательной нормой. Просто теперь обе экспертизы будут проходить единовременно: когда подаются документы на техническую экспертизу, сразу идет экспертиза на обеспечение норм охраны окружающей среды. Недопущение необоснованных рисков, меры по ликвидации последствий – все что, что делается в рамках экологической экспертизы, сохраняется, просто в другом формате», - рассказал Алексей Цыденов.





«У нас будет публичная программа, в которой могут принять участие любые общественники. Они проверят на стадии проектирования и на стадии реализации проектов, что именно и где строят. Каждый сможет прийти и проконтролировать до, во время и после процесса», - сообщил в интервью ГТРК «Бурятия» глава республики Алексей Цыденов.На этих участках будет вестись реконструкция мостов, существующего земляного полотна и другие работы, направленные на увеличение пропускной способности железной дороги.При этом ВСЖД обязуется провести мероприятия по охране окружающей среды. В рамках компенсационного лесовосстановления за одно срубленное дерево компания посадит пять деревьев на землях лесного фонда.Глава Бурятии также разъяснил вопрос отмены экологической экспертизы для новых объектов инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.Экспертиза исполнения норм охраны окружающей среды предусмотрена действующей статьей 49 Градостроительного кодекса РФ и законом об охране окружающей среды. Отметим, что на семи участках, подлежащих ремонту и реконструкции, Росприроднадзором уже проведена государственная экологическая экспертиза проектной документации.Нужно отметить и еще один момент. Строительство и реконструкция железных дорог позволит дополнительно создать в республике более 500 постоянных рабочих мест без учета работы строительных организаций в период модернизации Транссиба и БАМа.Фото: old-visual.rzd.ru