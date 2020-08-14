«Президентский», «Алешенькин» или «имени Пермяковой»

Жители Бурятии спорят, как назвать третий мост через Уду



В паблике «Аноним 03» развернулась дискуссия о том, как назвать третий мост через Уду, к строительству которого приступили в этом году

«Новый мост через Уду пока безымянный. Думаю, что он будет называться президентским! А какие у вас предложения, проголосуем?», предложил автор поста.



Ему тут же возразили.



«С чего это «президентский»? Свои деньги вкладывать будет? Хватит уже юродствовать: президентский мост, президентские выплаты и пр. Деньги народа и недр, а их то «единая» присвоит, то гаранту припишут. Но прогиб защитан», пишет читатель паблика.



«Цыденовский мост! Есть же улицы, названные в честь руководителей Бурятии. Ул. Ербанова, ул. Модогоева. А тут можно мост назвать», предлагает другой горожанин.



«Лучше «Алешенькин», так приятнее слуху», поправляет его улан-удэнка.



«Надо красивое название, - предлагает другая горожанка. - Есть же Богатырский, Бегущая лань. На Левом еще надо было назвать Тигровый мост, где тигры сидят. И вот по примеру придумать название к новому. Какие монументы интересно поставят. Назовут, наверное, в честь Батарейки Батарейным и поставят в начале и в конце батарейки или аккумуляторы».



Еще один читатель предложил назвать мост в честь журналистки Юлии Пермяковой, которая собственно и



«У президента денежка народная, а озвучила проблему как раз журналистка. Так надо назвать мост в ее честь», пишет горожанин.



Напомним, строительство третьего моста начато в Улан-Удэ 14 апреля 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мост позволит разгрузить транспортный поток центральной части города и напрямую свяжет между собой Октябрьский и Железнодорожный районы. Мост будет четырехполосным. Его длина составит 202 метра, ширина – 26 метров.



Стоимость проекта составляет 7,5 миллиардов рублей. Объект, который строит АО «Хотьковский автомост», должен быть сдан в 2024 году.



Фото: пресс-служба главы Бурятии «Новый мост через Уду пока безымянный. Думаю, что он будет называться президентским! А какие у вас предложения, проголосуем?», предложил автор поста.Ему тут же возразили.«С чего это «президентский»? Свои деньги вкладывать будет? Хватит уже юродствовать: президентский мост, президентские выплаты и пр. Деньги народа и недр, а их то «единая» присвоит, то гаранту припишут. Но прогиб защитан», пишет читатель паблика.«Цыденовский мост! Есть же улицы, названные в честь руководителей Бурятии. Ул. Ербанова, ул. Модогоева. А тут можно мост назвать», предлагает другой горожанин.«Лучше «Алешенькин», так приятнее слуху», поправляет его улан-удэнка.«Надо красивое название, - предлагает другая горожанка. - Есть же Богатырский, Бегущая лань. На Левом еще надо было назвать Тигровый мост, где тигры сидят. И вот по примеру придумать название к новому. Какие монументы интересно поставят. Назовут, наверное, в честь Батарейки Батарейным и поставят в начале и в конце батарейки или аккумуляторы».Еще один читатель предложил назвать мост в честь журналистки Юлии Пермяковой, которая собственно и подняла перед Владимиром Путиным вопрос о строительстве моста, после чего дело сдвинулось с мертвой точки.«У президента денежка народная, а озвучила проблему как раз журналистка. Так надо назвать мост в ее честь», пишет горожанин.Напомним, строительство третьего моста начато в Улан-Удэ 14 апреля 2020 года в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мост позволит разгрузить транспортный поток центральной части города и напрямую свяжет между собой Октябрьский и Железнодорожный районы. Мост будет четырехполосным. Его длина составит 202 метра, ширина – 26 метров.Стоимость проекта составляет 7,5 миллиардов рублей. Объект, который строит АО «Хотьковский автомост», должен быть сдан в 2024 году.Фото: пресс-служба главы Бурятии