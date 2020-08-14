Автопавильоны для Улан-Удэ изготовят осужденные

В исправительной колонии №2 будут созданы дополнительные рабочие места



Комитет по благоустройству Улан-Удэ заключил государственный муниципальный контракт на изготовление и установку автопавильонов с урнами с исправительной колонией № УФСИН по Бурятии, сообщили в пресс-службе управления.



Для выполнения заказа созданы дополнительные рабочие места для осужденных, что способствует решению таких вопросов как занятость, приобретение трудовых навыков, получение заработной платы, позволяющей выплачивать алименты и иные судебные иски.



Напомним, ранее исправительные учреждения УФСИН России по Бурятии уже обеспечивали Улан-Удэ уличной «мебелью» различной сложности. А в 2018 году был исполнен контракт на изготовление остановок в количестве 33 штук.



Фото: 03.fsin.gov.ru

