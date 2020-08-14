В Улан-Удэ начал снижаться уровень Селенги

Ожидается, что к 15 августа уровень воды в реке снизится до 177 сантиметров



В Улан-Удэ ,по данным Единой дежурной диспетчерской службы, сегодня на 12:00 местного времени уровень воды в реке Селенге понизился на 1 сантиметр и составляет 181 см, сообщили в администрации города.



На реке Уда уровень воды на сегодня составляет 116 см, повышение по сравнению со вчерашним днем составило 2 см. По прогнозным данным, 15 августа уровень воды в Селенге будет понижен до 177 см, в Уде останется на прежнем уровне.



Паводковая обстановка находится на контроле городского управления по ЧС. Оперативные группы продолжают объезд территорий Советского и Октябрьского районов и прорабатывают различные варианты эвакуации многодетных семей, беременных женщин, пожилых и инвалидов на случай ухудшения обстановки.



Напомним, до выхода воды на пойму и подтопления низменных участков уровень воды в Селенге и Уде должен составлять не менее 230 см. На реке Селенга критической считается отметка в 330 см, на Уде - 400 см.



В Улан-Удэ с 11 августа действует режим «Повышенная готовность».



Фото: ulan-ude-info.ru



