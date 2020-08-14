В Бурятии сорок несовершеннолетних девушек родили детей

В целом рожать в республике стали меньше





За апрель–июнь 2020 года в Бурятии родилось 2922 ребёнка, что на 143 ребёнка (4,7%) меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Бурятстат.

Относительно соответствующего периода прошлого года число родившихся выросло в 10 районах, при этом более всего в Баргузинском (на 15,3%), Баунтовском (на 15%) и Бичурском (на 14,9%) районах.В остальных муниципальных образованиях наблюдалось уменьшение количества родившихся. Значительное снижение отмечено по Муйскому (-44,4%), Окинскому (-22,7%) и Джидинскому (-22,5%) районам.Основное число родившихся пришлось на женщин в возрасте 25-34 лет (54,2%). У женщин в возрасте до 18 лет родилось 40 детей (1,4%), в возрасте 45 лет и старше – 10 детей (0,3%).Фото: pixabay.com