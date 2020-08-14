В Улан-Удэ бомж похитил квас из бочки

Он принял его за пиво и слил шлангом



В Улан-Удэ сотрудниками уголовного розыска задержан подозреваемый в краже 70 литров кваса из бочки. Им торговали на улице, сообщили в МВД по Бурятии.



Установлено, что 58-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вечером увидел оставленную квасную бочку на улице Воровского. Решив, что там может находиться слабоалкогольный напиток, бродяга решил похитить его. Вернувшись через некоторое время с тарой и шлангом, он слил квас, который впоследствии выпил с друзьями.



Бездомный похититель ведет асоциальный образ жизни и, судя по всему, не учел того, что торговля пивом из бочек осталась в далёком советском прошлом. Разливное пенное продается, как правило, в пивных барах или магазинах. А вот квас на улицах продают по-прежнему.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



Фото: «Номер один»

