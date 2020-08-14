Школы Бурятии откроются 1 сентября в традиционном формате

Ученики будут ходить в школы без масок





Глава Бурятии Алексей Цыденов в интервью журналистам рассказал, как будет организован учебный процесс в условиях распространения коронавирусной инфекции.

- Cитуация по коронавирусу сейчас в республике достаточно стабильная: темп прироста снижается. Но каждый день выявляются новые заболевшие. Вместе с тем, с каждым днем их все равно меньше. Это дает возможность открыть все-таки 1 сентября школы, и мы сейчас к этому готовимся. Позиция федерального, регионального Роспотребнадзора и наша: с 1 сентября школы, техникумы, колледжи и вузы должны работать в традиционном формате. Линейки для первоклассников точно будут проведены. Они будут в сокращенном варианте, но будут. Ученики будут ходить в школу без масок. Утвержден СанПин для учебных заведений, который предусматривает, что учащиеся не носят маски, - отметил глава Бурятии.К началу учебного года во всех школах республики принимаются необходимые меры, направленные на обеспечение санитарного благополучия.Будет обеспечена обязательная термометрия на входе в образовательные организации. Создаются условия для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков в трех местах: при входе в образовательную организацию, в помещениях для приема пищи, в санитарных узлах и туалетных комнатах.Сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, вспомогательный персонал обеспечат средствами индивидуальной защиты органов дыхания.За каждым классом будет закреплен отдельный учебный кабинет, в котором дети должны обучаться по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования: физической культуры, изобразительного искусства, трудового обучения, технологии, физики, химии. Разработано специальное расписание уроков, перемен, составленное с целью минимизации контактов обучающихся.Фото: пресс-служба правительства Бурятии