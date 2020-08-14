Закрытие котельных Стеклозавода в Улан-Удэ – приоритет ТГК-14

Десять тысяч жителей микрорайона столицы Бурятии будут получать тепло от ТЭЦ-1



Закрытие устаревших котельных в микрорайоне Стеклозавод Улан-Удэ и перевод его потребителей на централизованное теплоснабжение – является одним из приоритетных проектов ТГК-14. Об этом заявил генеральный директор ТГК-14 Алексей Лизунов.



Он работает в Бурятии, где инспектирует работу филиалов компании и ход подготовки производственных подразделений к предстоящему отопительному сезону, сообщила пресс-служба энергокомпании.



Инвестпроект по Стеклозаводу реализуется совместно с правительством Бурятии и администрацией Улан-Удэ. Фонд реформирования ЖХК по решению правительства РФ выделил 300 миллионов рублей на реконструкцию теплосетей. Это позволит улучшить экологическую обстановку в городе в целом. При этом десять тысяч жителей Стеклозавода будут получать тепло от ТЭЦ-1, а в перспективе появится возможность подключения новых потребителей.



В рамках рабочей поездки глава компании встретился с главой Бурятии Алексеем Цыденовым и мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. На встрече стороны обсудили перспективы развития теплоэнергетического комплекса в рамках реализации инвестиционной программы ТГК-14; вопросы технологического присоединения новых объектов; повышение эффективности теплоснабжения потребителей, а также промежуточные итоги прохождения ремонтной кампании 2020 года на объектах ТГК-14 и ряд других ключевых моментов.



Фото: news.tgk-14.com



