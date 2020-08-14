14.08.2020
В Бурятии ушла на пенсию замминистра финансов Ольга Макарчук

В Бурятии ушла на пенсию замминистра финансов Ольга Макарчук

Она проработала в этой должности 23 года, заняв ее еще в правительстве Леонида Потапова  
Заместитель министра финансов Бурятии Ольга Макарчук освобождена от должности заместителя министра финансов республики с 17 августа 2020 года в связи с выходом на пенсию с предоставлением социальных гарантий и компенсаций в соответствии с действующим законодательством о государственной гражданской службе.

Постановление правительства об этом подписал глава Бурятии Алексей Цыденов. Документ размещен на портале нормативных актов региона.



Ольга Ивановна Макарчук – один из «долгожителей» республиканского минфина и чиновников правительства в целом. Она стала заместитель министра финансов еще в правительстве первого президента республики Леонида Потапова 19 февраля 1997 года. Направлением ее деятельности являлись: планирование и исполнение бюджета республики по основным расходам бюджета и формирования долговой политики республики.

Фото: «Номер один»
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