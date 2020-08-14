Глава Бурятии не знает сроков появления в республике вакцины от COVID-19

Однако Алексей Цыденов и его семья обязательно привьются от коронавируса



Глава Бурятии Алексей Цыденов и его семья обязательно сделают прививку от коронавируса, заявил он в интервью ГТРК «Бурятия». «Сроки, когда появится эта вакцина в Бурятии, мы пока точно не знаем. Сейчас вакцина зарегистрирована, распределение будет проходить по первоочередным группам – медикам и всем тем, кто по служебной необходимости нуждается в вакцинации. Пока четкого графика поставок нет», - рассказал он.



По его словам, Сейчас министерство промышленности совместно с министерством здравоохранения отрабатывают и объемы производства, и сроки поставки.



«Главное, что вакцина появилась в России. И раньше, чем в других странах. Сейчас вводных от Роспотребнадзора с учетом вакцинации нет, но, я думаю, что вакцинация дает иммунитет, а если мы уже получили иммунитет, то смысла что-либо закрывать, вводить ограничение нет. Поэтому чем быстрее мы проведем вакцинацию, тем быстрее мы снимем все ограничения», - отметил Алексей Цыденов.



Напомним, клинические испытания новой вакцины прошли на двух базах: Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова минздрава России и филиала Главного военного госпиталя имени Н.Н. Бурденко. По результатам проведенных исследований вакцина показала высокую эффективность и безопасность. У всех добровольцев выработались высокие титры антител COVID-19. При этом ни у кого не отмечено серьезных осложнений иммунизации.



Вакцина зарегистрирована на условиях в соответствии с принятым правительством России порядком доступа на рынок для препаратов, предназначенных для профилактики COVID-19.



Вакцина начнет производиться на двух площадках – НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи минздрава России и компанией «Биннофарм».



Применение вакцины в гражданском обороте начнется поэтапно. Она будет предложена в первую очередь тем, чья работа связана с общением с инфицированными людьми (медицинским работникам), и тем, от кого зависит здоровье детей (учителям).



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