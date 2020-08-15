«Бурятским языком занимаются нытики»

Почему умирают ИТ-проекты по продвижению второго государственного языка в республике



В нашей республике бурятский язык является вторым государственным. Однако число говорящих и пишущих на нем становится все меньше. Спасти язык малых народов, проживающих в России, может только цифровизация, убеждены эксперты. Однако в Бурятии сложилась парадоксальная ситуация – приложений и онлайн-переводчиков почти нет, а их поддержка ведется хаотично. Кто виноват и что делать с бурятским в интернете, разбирался «Номер один».



Будущее за машинным переводом



В Яндекс.Переводчик с начала года появилось шесть языков малых народов России. Кроме якутского, в переводчик добавили и другие языки, например, чувашский, татарский, марийский, горномарийский, башкирский и удмуртский. Этому предшествовала большая лингвистическая работа, но результаты видны уже сейчас. В «Яндекс.Переводчике» татарский язык входит в топ-10 по популярности, а количество переводов с якутского или обратно исчисляется сотнями тысяч в день.



Машинный переводчик — это технологически сложный продукт, его разработку могут позволить себе только крупные компании. Современная технология машинного перевода основана на параллельных корпусах текста, то есть наборе одинаковых предложений, написанных на разных языках. С подбором пар для двух распространенных языков проблем не возникает — позаимствовать их можно из художественной литературы, научных статей, публицистики.



У редких национальных языков часто нет готовых пар одинаковых предложений, поэтому разработчикам приходится привлекать энтузиастов. Самая тяжелая часть работы — сбор пар. Для хорошего перевода условно их нужен миллион — после этого работу могут завершить специалисты проектов по машинному переводу.



Бурятия может взять пример с Чувашии или Якутии, где сопоставимая ситуация с родными языками.



- Если раньше Чувашию называли самым читающим регионом, газеты и журналы на чувашском выходили огромными тиражами, то теперь информационное поле полностью принадлежит русскому языку, в том числе и в интернете. Поэтому и родители не видят необходимости обучать детей родному языку. По моему мнению, машинный переводчик поможет им увидеть, что изучение родного языка не лишит ребенка доступа к информации на других языках, - говорит главред Чувашского народного сайта Николай Плотников, занимающийся продвижением языка в приложение Яндекса.



В Саха, несмотря на мощную финансовую поддержку, якутский язык все чаще уступает русскому.



- В последнее время заметил, что мой якутский не столь востребован и из-за нехватки практики знания словно теряются. Со временем убедился, что это не только моя проблема. И пришел к выводу, что якутскому языку необходимо полноправное представление в машинных переводчиках, социальных сетях, распознавание устной речи, синтез речи и так далее. Это сложно, но я верю, что все достижимо, - говорит научный сотрудник Национальной библиотеки Якутии Алексей Иванов.



«Бурятским языком занимаются чиновники-нытики»



За последние пять лет в Бурятии произошел бум на сайты и приложения для бурятского языка. Однако сейчас все они находятся на грани закрытия. В 2018 году самая популярная тогда социальная сеть ВКонтакте заговорила на бурятском. Дмитрий Александров сумел привлечь в проект большую группу переводчиков – собрано почти 30 тыс. фраз.



- Проект, к сожалению, не развивается. Даже хуже: волонтеры перестали его поддерживать, так что, скорее всего, бурятский интерфейс скоро уберут из общего доступа. Нужны энтузиасты, которые будут поддерживать его в актуальном состоянии, - говорит Дмитрий.



Как объяснил автор проекта, сайт ВКонтакте постоянно развивается и меняется. Из-за этого количество не переведенных на бурятский язык фраз постоянно увеличивается. Как только процент перевода снизится до 60, его уберут из общего доступа.



Активистов, любящих родной язык, ищут и создатели приложения «Амисхаал». Его придумали еще в 2014 году два выпускника томского политеха - Саян Цыбикжапов и Лев Булыгин.



- Мы готовы передать наш проект тем людям, кто горит и хочет заниматься продвижением бурятского языка, - говорят авторы.



Само приложение написано буквально на коленке, а консультантами стали земляки.



- Тогда мы активно общались с бурятским землячеством и горели общей идеей. У друга возникла концепция сайта для изучения бурятского. Сделали приложение, сами скинулись по 50 тыс. рублей. Думали окупить платной версией. Но купили приложение очень мало человек. В 2014 году мало кто его покупал. В итоге сделали бесплатную версию. Залили ее в гугл плей и забыли, - вспоминает Саян.



В Бурятии на авторов приложения обратили внимание в правительстве. Молодых инженеров пригласили на круглый стол и даже вручили грант. На эти деньги ребята улучшили приложение, переработав и дополнив его новой озвучкой. Однако, познакомившись поближе с чиновниками, занимающимися бурятским языком, ребята сделали неприятные выводы.



- Когда мы ходили по круглым столам, то поняли, что бурятским языком занимаются нытики. Они не горят этим. К нам только придирались и говорили, что то тут, то там неверно переведено, - отметил Саян.



Бурятский язык нужно продвигать не только на бумаге, но и в Интернете, убеждены авторы приложения. Сегодня Саян вместе с друзьями занимается продвижением первого бурятского блогера-миллионника Вики Буузы.



- Нам нужно брать пример с блогеров и продюсеров из Казахстана. Они сделали казахский язык модным среди молодежи. И чем больше у нас будет успешных людей, говорящих публично на бурятском, тем лучше. Не надо ныть, нужно просто заниматься любимым делом и делать это от души, - говорят авторы приложения.



В том, что поддержку от властей должны получать самые разные проекты на бурятском языке, убеждена и известная журналистка Баярма Раднаева. Она ведет программу «Дэнзэ» на местном телеканале и рубрику на Буряад.ФМ.



- Проблема в том, что нет системы поддержки. Сложно доказать свою эффективность. Проще дать тому, кто уже выпускал ту же книгу. Часто не доверяют молодым авторам и новым проектам. В итоге ребята придумывают проекты и быстро же перегорают, - сетует Баярма.



Отличным дополнением к мобильному словарю или разговорнику является возможность писать эсэмэски на бурятском. Такую возможность получили все пользователи смартфонов на андроид. Приложение в Google Play так и называется - «Бурятская клавиатура». Разработчики - казахстанская компания Argyn, активно занимающаяся продуктами для разных национальных групп. Среди ее приложений – монгольское радио, калмыцкая клавиатура и чечено-русский словарь.



Перевод на госслужбе



Справедливости ради нужно добавить, что чиновники пытаются спасти бурятский. Например, создают государственную службу языкового перевода. Переводить придется не только объемные документы. Говорят, планируют сделать двуязычными таблички с названиями организаций, улиц, различные указатели. Собираются также издавать сборники, словари и справочники.



- Актуальность создания службы языкового перевода трудно переоценить. На сегодняшний день ни в одном вузе и ссузе страны не ведется подготовка профессиональных переводчиков с бурятского языка на русский и с русского языка на бурятский, - разводят руками в региональном Министерстве образования и науки.



Сейчас в Бурятии планируют начать подготовку таких специалистов. В службе языкового перевода они смогут получить практические навыки работы. Пока неясно, какими будут первые плоды от новой структуры. Но если бурятского языка не будет в Интернете, неважно, приложения это, соцсети или мессенджеры, то язык умрет вместе со старшим поколением, читающим газеты и журналы на родном языке.



Андрей Шевченко, «Номер один».

Фото: пресс-служба правительства Бурятии

