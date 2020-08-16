Бурятские «зоны» - без халяльного мяса

Как осужденные иностранцы живут в тюрьмах республики



Иностранные граждане давно не удивляют жителей Бурятии. Приезжие из Китая, Кыргызстана, Узбекистана и других стран мира стали привычными обитателями республики. Кто-то работает на стройке, кто-то торгует фруктами. В целом иностранные граждане не доставляют хлопот. До тех пор, пока кого-нибудь не убьют или не покалечат. Как складывается их пребывание в местах не столь отдаленных и учитывают ли органы исполнительной системы особенности их жизнедеятельности, в том числе религиозные, – в материале «Номер один».



Китайско-таджикский контингент



Недавно в Улан-Удэ вынесен обвинительный приговор 35-летнему гражданину КНР. Он обвинялся в убийстве и расчленении соотечественника-китайца, с которым поссорился из-за одолженных денег. Иностранцу присудили 9,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.



Этот случай далеко не единичный. Ведь в 2017 году в исправительных учреждениях республики отбывали свои наказания 126 иностранцев. Это был своеобразный локальный пик. Затем число снизилось до 94 и до 91 (в 2019 году).



По информации УФСИН России по Бурятии, почти все «сидельцы» - мужчины. В прошлом году женщин в ино-«зэковском» контингенте было всего три. А в предыдущие годы – по одной.



«Костяк» иностранных осужденных составляют лица в самом расцвете сил – от 28 до 43 лет. Правда, «костяк» не очень образован. Среднестатистический представитель иностранцев «за решеткой» окончил девять классов (среднее общее образование).



«Среди граждан стран «дальнего зарубежья» из числа осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Бурятия с 2017 по 2019 годы, преобладающее большинство - из КНР», - рассказали «Номер один» сотрудники бурятского УФСИНа.



Что касается граждан стран бывшего СССР, отбывающих сроки в республике, большинство их почему-то из Таджикистана.



«На сегодняшний день численность иностранных граждан из числа осужденных составляет 88 человек. Это около 2,8% от общего числа осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях УФСИН России по Республике Бурятия», - отмечают в УФСИНе.



Режим важнее молитв



Приобретение отдельных продуктов питания, согласно религиозным убеждениям осужденных, не предусмотрено. Так что если есть, к примеру, осужденные-мусульмане, то никто не будет покупать специальное халяльное мясо, чтобы подавать на стол этой категории «сидельцев». Планирование питания происходит в строгом соответствии с действующими приказами, а они ничего не говорят о религиозном подходе к поставляемым в учреждения продуктам. По этой причине ни исламского, ни иудейского, ни другого религиозного сегмента в закупках продуктов не имеется.



«Планирование блюд производится по нормам довольствующихся согласно заключениям медицинских работников, с учетом содержания энергетической ценности блюд на каждого осужденного. Также в учреждениях имеются магазины, где осужденные приобретают продукты питания по своему усмотрению», - отмечают в бурятском УФСИНе.



В целом в колониях Бурятии на религию и ее ритуалы смотрят через призму режима. С одной стороны, Уголовно-исполнительный кодекс РФ гарантирует осужденным свободу совести и вероисповедания. С другой стороны, как указали в бурятском УФСИНе, «осуществление права на свободу совести и свободу вероисповедания является добровольным, при этом не должны нарушаться правила внутреннего распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также ущемляться права других лиц».



В исправительных учреждениях (и следственном изоляторе) проводятся встречи осужденных со священнослужителями, есть условия для организации молебнов и религиозных обрядов. В учреждениях существуют молельные комнаты, храмы, дуганы, посещаемые осужденными.



Наркосбытчики и убийцы



Среднестатистический срок наказания, отбываемый преступниками-иностранцами в Бурятии, – от 7 до 10 лет. Из широчайшего перечня преступлений, отраженного в Уголовном кодексе, в Бурятии иностранные заключенные «сидят» чаще всего по трем.



Это статья 105 («Убийство»), 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») и 228 (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконный оборот «наркотическо-психотропных» растений либо конкретно тех частей, в которых растение накапливает дурманящие вещества».



Тем не менее иностранцы, проживающие в республике, не являются наиболее криминогенной частью населения Бурятии, членами мафии или чего-то похожего. Большинство ведут нормальный образ жизни, трудятся. Да и численность попавших за решетку гостей из-за рубежа не такая уж высокая. Потому, видимо, органы исполнительной системы Бурятии и не заморачиваются с режимом питания, религиозными особенностями и прочими вещами.



Петр Санжиев, «Номер один».

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