В Бурятии полиция сквозь пальцы смотрит на нарушения закона со стороны «управляшек»

Очередная коммунальная история, в которой жильцы не могут добиться правды, происходит в доме по улице Конечной



Улан-удэнец Александр Сумкин продолжает борьбу за то, чтобы бурятские правоохранительные органы соизволили провести нормальное расследование фальсификации документов, касающихся дома, где он живет. Про многоэтажку по ул. Конечной, 3, «Номер один» писал не одиножды. Но дело даже не в ней: этот пример наглядно показывает, как правоохранители «защищают» права жителей, чьи интересы попраны организациями сферы ЖКХ.



Борьба не утихает



Напомним, речь идет о протоколе собрания собственников квартир от 2015 года. Александр Сумкин был возмущен, когда прослышал, что в документах он указан в качестве инициатора проведения собрания. Обратившись в «управляшку» ООО УО «Жил-Сервис плюс», потребовал предоставить ему копию протокола.



Получив выписку, гражданин увидел, что он на самом деле провозглашен инициатором.



И указаны его ФИО, номер квартиры и даже номер свидетельства о регистрации права собственности.



Одним из вопросов повестки был выбор в качестве управляющей организации вышеуказанной фирмы. По итогам голосования, отраженным в протоколе, ООО УО «Жил-Сервис плюс» было утверждено, и оно начало выставлять жильцам счета, ежемесячно собирать деньги и т. д. Александр Сумкин решительно не согласился с этим и обратился в правоохранительные органы. Ведь в Уголовном кодексе России для таких случаев есть статья 327, предусматривающая ответственность за подделку документов.



Сегодня уже 2020 год. К настоящему времени у горожанина накопилась толстая папка с ответами всевозможных стражей закона. Их конечный результат состоит в том, что никто из этих людей в красивой форме, в погонах, с хорошей зарплатой из денег налогоплательщиков так и не провел нормальный поиск тех, кто «выдал на-гора» протокол собрания, возмутивший Александра.



Самое большое достижение Александра Сумкина в том, что удалось добиться в рамках доследственной проверки опроса полицией людей, чьи ФИО и подписи стоят в конце протокола. Это председатель того собрания Манзаров и секретарь Богомазова.



20 февраля 2020 года улан-удэнцу пришел ответ из Отдела полиции №2 (Октябрьский райотдел. – Прим. ред.) УМВД России по Улан-Удэ. Защитники закона поставили его в известность, что Манзаров и Богомазова заявили, что подписи в протоколе им не принадлежат, так как они там не расписывались. Но в возбуждении уголовного дела бурятская полиция все же отказала. Папка с перепиской стала еще толще.



МВД отказывается расследовать



Февральский полицейский «отказник», разумеется, был обжалован Александром в прокуратуре. Ведомство по итогам надзорной проверки отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела и вернуло материал полиции для дополнительной проверки.



Как писал ранее «Номер один», оригинал протокола собрания 2015 года, хранившийся в офисе «Жил-Сервис плюса», уничтожен (сожжен) «коммунальными коммерсантами» в 2016 году. Это выяснилось, когда при одной из проверок фирму попросили предоставить сей документ, а «управляшка» не смогла этого сделать. Александр Сумкин говорил полиции, что собрания вообще не было. Много что происходило за эти годы, но все это в виде бега по кругу.



Из недавнего: Александр обратился в прокуратуру Бурятии с жалобой на бездействие сотрудников органов внутренних дел. Написал главному федеральному инспектору по республике Ромахину. Тот, впрочем, просто переслал обращение в республиканскую прокуратуру и Госстройжилнадзор.



Потом обратился в Госдуму к депутату Калашникову. Направил письмо горожанин и Генеральному прокурору России Краснову.



Даст ли это какой-то результат? На этот вопрос ответа у нас нет. Учитывая то равнодушие и нежелание работать со стороны правоохранителей, даже когда на руках практически готовый состав преступления, оптимизм здесь излишен. То ли ЖКХ слишком сложная тема для наших полицейских и им просто лень этим заниматься. То ли есть какие-то договоренности с местными коммунальными бизнесменами – этого мы утверждать не можем. Но воз и ныне там.



Петр Санжиев, «Номер один»

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