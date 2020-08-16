Уроженка Бурятии, проживающая в Японии, призывает заменить целлофан на текстиль

Недавно Наталья Санжеева организовала движение «Чистая Тунка», а сейчас запускает проект по пошиву экосумок

Уроженка Тункинского района Бурятии Наталья Санжеева уже много лет живет в Японии. Но удаленность от Тунки не мешает ей думать о проблемах родного края. Недавно Наталья организовала движение «Чистая Тунка», а сейчас запускает проект по пошиву экосумок.«Из самой восточной точки страны поступила поддержка в виде двух рулонов ткани для пошива экосумок. Дарители захотели остаться неизвестными. Они лишь хотят, чтобы экосумки, сшитые из этой ткани, принесли пользу Тунке».Такое объявление портной Ирина Клементьева увидела в одном из профессиональных сообществ популярного мессенджера и отозвалась на призыв. Неравнодушные мастерицы создали еще одно сообщество и начали действовать.- Мы решили, почему бы не пошить? Это несложно и быстро. Было три рулона ткани: два - итальянской плащевой и один - габардин, закупленный на средства тункинцев. Я забрала ткань, часть сумок уже скроили, нужно было докроить мелкие детали и собрать в наборы. Через день мы раздали 60 наборов на пошив экосумок. На призыв отозвались как любители, так и профессионалы, - отмечает Ирина.Девушка говорит, что наборы для пошива они отправили даже в город Бабушкин – такого массового отклика активисты не ожидали. По ее словам, цель распространения экосумок – уход от пластиковых пакетов, заполонивших всю республику.- Хочешь помочь – начни с себя. Поскольку наше дело основано на добровольных началах и не оплачивается, мы решили так: пять сумок швея шьет в организацию, а шестую оставляет себе, - отмечает Ирина.На пошив одной сумки у опытного мастера уходит 20-30 минут, ткань и фурнитуру швеям выдают в наборе.- Для Тунки нам нужны сумки с надписью «Чистая Бурятия», так как наша цель визуально повлиять на большое число отдыхающих из других регионов - они оставляют после себя очень много мусора, особенно много тары, которая идет на свалку. Поэтому и надписи с призывом сдавать тару в сырье тоже нужны, - рассказывают об идеях дизайна своих изделий мастерицы.Следующим этапом станет реализация сумок, их продвижение.- Первую партию – 50 штук - отправим в Тункинскую долину, посмотрим, что получится. В дальнейшем создадим мастер-классы, выложим в открытый доступ, чтобы девушки учились шить, сами кроили, - говорит о планах Ирина.Изначально планировалось, что пошивом экосумок займутся сами тункинцы, но лето в селах – горячая пора: и туристов надо встречать, и за огородами ухаживать. Поэтому активисты решили привлечь к пошиву жителей всей республики.Руководитель проекта «Чистая Тунка» Наталья Санжеева рассказывает, что средства, вырученные от продажи экосумок, пойдут на развитие их движения.Экологическое движение в Тункинском районе стартовало в мае этого года. Наталья выложила неравнодушный пост о горящих в Тунке свалках, отравляющих природу нацпарка ядовитыми веществами.- Мы с земляками решили взяться за уборку в нашей родной долине - национальном парке «Тункинский». Свалки, заваленные отходами контейнеры не красят ни природу, ни нас, ее жителей. Поэтому решили начать сами мы - жители Тункинской долины, - отмечает Наталья.В мессенджере они организовали свой чат под названием «Чистая Тунка». Вскоре в группу вступили почти тысяча неравнодушных жителей района, нашлись активные участники, с радостью поддержавшие начинание, вышли на субботник. Вскоре в селах района появились контейнеры для раздельного сбора мусора.Однако с открытием туристического сезона в Тункинской долине вновь начал накапливаться мусор, оставленный отдыхающими.- Наши красиво расставленные контейнеры завалили пакетами, одноразовой посудой, и мы решили, что нужно работать с отдыхающими. Продавать сумки намерены в первую очередь именно туристам. Средства, вырученные за продажу, пустим на оплату ГСМ, чтобы вывозить мусор, - объясняет Наталья.По ее словам, вопрос со свалками в районе не решается много лет. Несанкционированная свалка в селе Талое разрослась до 15 гектаров.Координатор межрегионального экологического сообщества «Решаем вместе» Лейла Хахураева – еще одна активистка, продвигающая идею пошива экосумок.- Необходимо приобщать людей к использованию многоразовых вещей. Мы привыкли ходить в магазины без пакетов, покупаем их на кассах. Наша идея - шить сумки из биоразлагаемых материалов, натуральной ткани. В дальнейшем полностью отказаться от полиэтиленовых пакетов, маечек, использовать стеклянные бутылки, термосы, термокружки вместо пэт-бутылок. Такие бутылки нельзя применять больше одного раза, так как выделяются токсичные вещества, - рассказывает о пользе проекта Лейла.В ближайшее время первая партия сумок уедет в Тунку. Сейчас активисты занимаются разработкой лейбла. Начало положено, а это, как известно, самое сложное.Лариса Ситник, «Номер один».Фото предоставлено героями статьи