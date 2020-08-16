Перезагрузка

Как правильно пережить кризис среднего возраста?
Об этом сложном периоде жизни говорят много и часто. В жизни человека 35-40 лет – время переоценки себя и своих возможностей, сожаления о том, чего достичь не удалось, тоски о прошлом и страха за будущее. Одни пролетают этот период с азартом, другие застревают на годы в полудепрессивном состоянии. Как использовать кризис себе во благо и не впасть в уныние, расскажет клинический психолог и семейный психотерапевт Алена Симонова.
Разлад в паре
- Алена Николаевна, все мы знаем о существовании кризиса среднего возраста. Что он из себя представляет, чем опасен и как его пережить?
- Прежде всего, нужно разобраться, что такое кризис. Я определяю кризис как некую перезагрузку. Ведь в этот период меняется представление о себе и своих возможностях, человеку часто становится неинтересным и надоедает то, чем он долгие годы занимался. Хочется чего-то нового. Развернуться в деятельности на 180 градусов. То же самое и с отношениями в семье: если некогда счастливые отношения стали обыденностью и не развиваются, то происходит кризис. Супругам уже неинтересно вместе, их тяготят отношения, то, что раньше нравилось, почему-то не радует. Поэтому кризис часто приводит к разводу.
У мужчин кризис назревает к сорока годам. Сильный пол по-разному его проживает: одни заводят молодых любовниц, другие начинают новое дело, третьи уходят в алкоголь или депрессию. У женщин кризис начинается раньше лет на пять, в возрасте 35-37 лет. У дамы бальзаковского возраста также происходит переоценка себя и своей жизни. В семейных отношениях ей видится застой, она считает, что погрязла в рутине и достойна большего, муж к этому периоду уже не вкладывается в отношения, как раньше, не дарит цветы, она не получает романтики и признания и увядает в браке.
По сути, мужчина чувствует то же самое, видит, что жена уже не так горячо, как в молодости, проявляет к нему свои чувства. Если раньше постоянно готовила что-то новое на кухне, пыталась разнообразить совместный досуг, постоянно ласково его называла, то теперь она остыла. Отношения между супругами становятся не такими радужными, как раньше. Им уже скучно вместе, они чувствуют себя соседями или братом с сестрой. Или превращаются во врагов.
Кризис в супружеских отношениях в этот непростой период жизни может привести или к разводу, или к романам на стороне. Жить по старым правилам уже скучно и однообразно. К тому же накапливаются взаимные обиды. Каждый считает, что его половинка уже разлюбила. Один партнер ожидает от другого пылкости чувств, как раньше. Но это нереально, потому что эту гамму эмоций должен создать сам человек.
В результате таких кризисов обостряются вредные привычки, кто-то начинает больше пить или курить, другой – заедать неприятности и проблемы, вести малоподвижный образ жизни. Некоторые уходят в депрессию, превращаются в очень конфликтного или замкнутого человека.
Главное, не замирать на месте
Нужно понять главное: кризис среднего возраста – это закономерность, происходящая у всех и, если случился кризис, нужно срочно что-то менять. Помните, что сделала Анна Каренина в кризисе среднего возраста? Она не справилась с этим состоянием и закончила свою жизнь трагически.
Нереально в кризисе ждать, что тебе все будет нравиться. Чувство неудовлетворенности собой и миром — это нормально, ведь многие вещи к этим годам уже действительно поднадоели. Нужно менять все вокруг и меняться: начать ходить на познавательные курсы, найти новую работу, искать что-то более интересное, то, что вас вдохновляет.
Важно не застревать, не замирать. Если в древние времена на животных надвигалась опасность, то одни животные замирали и погибали, а другие – двигались, убегали, таким образом спасаясь. Когда ко мне приходит клиент, я привожу ему этот пример и спрашиваю, а почему ты стоишь, замерев, и ничего не делаешь?
Тогда человек начинает понимать, что такое на самом деле его лень. Апатия, лень – это тоже кризис. Да - плохо, да - тебе уже все это надоело, но что делаешь для того, чтобы это изменить? Кризис нужно проживать грамотно и не бояться нахлынувших чувств, тревоги, неудовлетворенности.
В этот период женщина часто думает: я уже не такая красивая, как раньше, у меня морщинки, уже не такая стройная и веселая. Она вгоняет себя в состояние с низкой самооценкой, пытается себя поддерживать, но на самом деле нужно понять – все наши кризисы живут внутри нас, они в нашей в голове. И если ты принимаешь себя и свой возраст, то удачно справишься с кризисом.
У мужчин снижается самооценка из-за начала проблем с сексуальной функцией. Он начинает искать новые приключения. Проблема в том, что супружеские пары в этот период не развивают свои отношения, не вносят в них что-то новое, а бегут искать замену своему партнеру.
В кризисе часто убегают, чтобы спрятаться от проблем: кто - в болезнь, кто - в алкоголь, кто - в работу или фантазии, суеверия и секты. Иногда человек с головой уходит в Интернет – бросает семью и работу, режется в танки или общается на сайтах. Если в семье все плохо, а работать над отношениями не хочется, то спасает побег. Страдает все - и здоровье, и отношения, и партнер, и дети. Но побег спасает только на время, а дальше жизнь идет по замкнутому кругу. Побег – это неправильное проживание кризиса, неэффективная стратегия поведения, он лишь усугубляет негативные кризисные последствия.
- Как же правильно пережить кризис среднего возраста?
- В первую очередь важно понять, что кризис – это нормально. Кризис семи лет, подростковый и первых лет семейной жизни тоже нормативные кризисы. Нужно не подавлять чувства, возникающие при переживании, не накапливать, например, злость или раздражение. Важно оставаться в контакте с близкими, с супругом, проговаривать все свои потребности, которые по каким-то причинам оказались не удовлетворены. Например, вашу потребность в общении необязательно должен удовлетворять супруг - ты можешь найти какое-то занятие по душе, путешествовать и там найти друзей по интересам.
Можно заняться рыбалкой, танцами, йогой – занятий множество. Главное, не перекладывать ответственность за пустоту вашей жизни, за неудовлетворенность ею на партнера. Нужно самому искать выход из кризиса, чтобы снова стать счастливым дома и на работе.
Бывает, один из партнеров проживает кризис среднего возраста адаптивно, а второй лежит в полудепрессивном состоянии, начинает жить прошлым, манипулировать, трепать нервы домочадцам. Отсюда проблемы, ссоры, грозящие разводом.
Нужно осознать, что раньше я жил по правилам, у меня были установки, а теперь они не работают, жизнь изменчива и нужно подстраиваться под новые условия - это нормально. Придется зарабатывать и отдыхать по-другому. Кризис дает новые возможности, толкает нас искать себя в новом деле, в другой профессии.
Важно менять установки, причем на позитивные. Если раньше ты жаловался на жизнь, то теперь нужно закрепить в себе уверенность, что жизнь – это море возможностей. Люди, оказавшиеся в кризисе средних лет, уже, как правило, вырастили детей, достигли определенных высот в профессии. Теперь нужно заняться собой. И учиться жить с супругом вдвоем, переживая кризис опустевшего гнезда.
Выходи из зоны шока
Необходимо избавиться от позиции жертвы: «Вот я такой бедный, во всем виновато плохое государство». На самом деле в том, что с тобой происходит, виноват только ты. Бери и делай – таким должен быть твой принцип. Учись, меняйся, ставь новые цели, реализовывай давние мечты. Многие впадают в жертву, получая вторичную выгоду: «пожалейте меня, меня уволили, все мои проблемы из-за этого». Да и хорошо, что тебя уволили. Ищи новый, успешный путь.
В этот период нужно не бояться выходить в зону шока. Есть люди, кто сидит на одной работе десятилетиями, они уже ненавидят свою контору, начальство и себя, но терпят все это вплоть до психосоматики. Приходят к психологу уже в депрессии, с паническими атаками. Все потому, что боятся идти в зону шока. Другой пример - женщина, годами терпящая плохие отношения с мужем. В 40 лет она боится, что, если уйдет от мужа, мир рухнет, появится много новых проблем, и с ними она страшится сталкиваться.
- Получается, что грамотное проживание кризиса предполагает выход в зону шока?
- В зону шока нужно идти - да, там все новое, непривычное, с этим не известно, что делать. Нужно что-то новое создавать, а это страшно. Боязно пойти и стать самозанятым, начать свое дело, уйти от пьющего мужа. Но этот первый шаг нужно сделать, чтобы снова почувствовать вкус жизни, дышать свободно и снова начать уважать себя. После зоны шока будет зона адаптации, откуда человек переходит в зону радости, где его крылья наконец-то раскроются.
Не нужно превращаться в овощ, лежащий у телевизора, кушающий, пьющий и снова бездельничающий. Такие люди начинают брюзжать на жизнь и родных, не видят своего счастливого будущего. Некоторые в 40 лет заявляют – все, я свое отжил, молодость ушла. Теперь что, ты следующие 40 лет будешь на диване брюзжать и всем нервы мотать? Ты должен детям показать, как жить, как переживать кризис, как заново встать и пойти.
Нужно развиваться интеллектуально. Например, Владимир Дебольский, руководитель психологической службы ФСИН в Москве, заведующий кафедрой психологии, в свои 80 лет пишет книги и очень молодо выглядит. Движение – жизнь, главное, не замирать.
Бывает, живут люди вместе, терпят, ненавидят друг друга, а расстаться боятся.
Некоторые просто привыкли жить вместе, дети уже выросли, и что тебя держит рядом с чужим, по сути, человеком? Зачем жить в привычке, когда ты портишь и свою, и чужую жизнь? Да, у вас были прекрасные отношения, но любовь прошла, отношения завершились. Свою задачу вы выполнили – родили детей, вырастили их, теперь нужно пойти своим путем. Идти в новую жизнь, новые отношения или работу. Не нужно говорить, что жизнь закончилась, ведь жизнь только начинается!
Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».
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Фото: pixabay.com
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