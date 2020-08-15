За день в Бурятии выявлено 34 новых случаев COVID-19

Общее число зараженных инфекцией составило 4 600 человек
По информации Управления Роспотребнадзора по РБ, на 15 августа в республике зарегистрировано 4600 лабораторно подтвержденных в установленном порядке случаев заражения COVID-19. В городе Улан-Удэ – 2590.
Выявлено 34 новых случая заражения COVID-19, из них 10 человек обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
Проводятся противоэпидемические мероприятия, определение границ эпидочагов и круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий.
Круг контактных лиц составляет 923 человек, все обследованы. Дезинфекция в домашних очагах и по месту работы проведена на общей площади более 938 тыс. кв.м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле.
На утро 15 августа в инфекционных стационарах Бурятии с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 297 пациентов, из них 23 ребенка. Состояние детей удовлетворительное.
Фото: https://pixabay.com/ru/
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?