15.08.2020
В Бурятии 27 человек заболели клещевым энцефалитом

В Бурятии 27 человек заболели клещевым энцефалитом

В лесах продолжается период активности клещей

По состоянию на 14 августа с начала эпидемиологического сезона по республике зарегистрировано 3228 случаев обращения населения в лечебные учреждения по поводу укусов клещами. Это больше, чем в прошлом году, когда к врачебной помощи с укусами прибегло 3208 человек.

На сегодня в Бурятии заболевших клещевым энцефалитом 27 человек, клещевым боррелиозом – 10 человек.
Летальных случаев, к счастью, нет.

Фото: https://pixabay.com/ru/

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