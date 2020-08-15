В Бурятии сотрудники МЧС проверяют пожарную безопасность жилого сектора

С начала года в республике при пожарах погибло 59 человек



Продолжаются рейды по семьям малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан. К «категории риска» относят и многодетные семьи. В Селенгинском районе инспекторы Госпожнадзора совместно с сотрудниками МВД и работниками противопожарной службы провели профилактический рейд в улусе Тохой.



Межведомственная группа посетила 12 семей, проинструктировав 18 человек, выявила 9 нарушений в области пожарной безопасности и составила два протокола.



- Данные протоколы составлены за эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Однако, главная цель рейда - это не наказание нарушителей, а привлечение внимания к проблеме пожарной безопасности в жилье и предупреждение пожаров, - рассказала старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района Маргарита Медведева.



С начала года в республике при пожарах погибло 59 человек, из них 5 детей. Как показывает практика, основными причинами пожара в частном секторе являются неосторожное обращение с огнем при курении, нарушение правил эксплуатации печного отопления и использование электронагревательных приборов кустарного производства.



Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает жителям строго соблюдать правила пожарной безопасности!



Фото ГУ МЧС РФ по РБ



