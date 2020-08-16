16.08.2020
Жителям Бурятии объяснили, как вести себя при сигналах оповещения гражданской обороны

Жителям Бурятии объяснили, как вести себя при сигналах оповещения гражданской обороны

Услышав такие сигналы, необходимо включить телевизор или радиоприемник

Сигналом оповещения гражданской обороны называется условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и являющийся командой для осуществления определенных мероприятий штабами, службами, силами гражданской обороны и населением.

Сигналы гражданской обороны доводятся путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации.

Услышав такие сигналы, необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2.Взять документы.

3.Плотно закрыть окна.

4.Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2.Взять документы.

3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.

4.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:

1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2.Взять документы.

3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.

4.Принять йодистый препарат.

5.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.

2. Взять с собой документы.

3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.

Фото: pixabay.com
спасатели
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