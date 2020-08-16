Жителям Бурятии объяснили, как вести себя при сигналах оповещения гражданской обороны

Услышав такие сигналы, необходимо включить телевизор или радиоприемник



Сигналом оповещения гражданской обороны называется условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и являющийся командой для осуществления определенных мероприятий штабами, службами, силами гражданской обороны и населением.



Сигналы гражданской обороны доводятся путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации.



Услышав такие сигналы, необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию о действии в ЧС.



По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:



1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.



2.Взять документы.



3.Плотно закрыть окна.



4.Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.



По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:



1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.



2.Взять документы.



3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.



4.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.



По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:



1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.



2.Взять документы.



3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.



4.Принять йодистый препарат.



5.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.



По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:



1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.



2. Взять с собой документы.



3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.



По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:



1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.



2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.



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