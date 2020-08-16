Жителям Бурятии объяснили, как вести себя при сигналах оповещения гражданской обороны

Услышав такие сигналы, необходимо включить телевизор или радиоприемник
Сигналом оповещения гражданской обороны называется условный сигнал, передаваемый по системе оповещения и являющийся командой для осуществления определенных мероприятий штабами, службами, силами гражданской обороны и населением.
Сигналы гражданской обороны доводятся путем подачи предупредительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», предусматривающего включение сирен, прерывистых гудков и других средств громкоговорящей связи с последующей передачей речевой информации.
Услышав такие сигналы, необходимо включить телевизор, радиоприемник, репродуктор радиотрансляционной сети и прослушать сообщение о нижеперечисленных сигналах или информацию о действии в ЧС.
По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна.
4.Пройти в закрепленное защитное сооружение или простейшее укрытие.
По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.
По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ»:
1.Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2.Взять документы.
3.Плотно закрыть окна, отключить вытяжку, обеспечить герметизацию помещений.
4.Принять йодистый препарат.
5.Использовать средства индивидуальной защиты (при наличии), остаться в герметичном помещении или укрыться в закрепленном защитном сооружении.
По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопительные приборы.
2. Взять с собой документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при ее невозможности, занять верхние ярусы прочных сооружений до прибытия помощи.
По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечисленных сигналов:
1. Вернуться из защитного сооружения к месту работы или проживания.
2. Быть в готовности к возможному повторению сигналов оповещения ГО.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?