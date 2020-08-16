В Улан-Удэ залатали более 14 тысяч квадратных метров дыр на дорогах

В настоящее время ремонтные работы проводятся во всех районах города



В Улан-Удэ за сезон отремонтировано более 14 тыс кв.м. повреждённых участков автомобильных дорог и тротуаров. В настоящее время ремонтные работы проводятся во всех районах города. Выполнен ремонт автомобильных дорог площадью 13781 кв.м., тротуаров – 770 кв.м., произведена заделка трещин асфальта объемом 5007 п.м.



Сейчас работы продолжаются в рамках муниципального контракта на сумму 6,4 млн рублей, по которому будет выполнен объем работ около 2000 кв.м. и 5000 п.м. ямочного ремонта.



После исполнения действующего контракта ремонтная кампания не завершится. Как сообщили в Управлении дорожного строительства комитета по строительству администрации города, в планах заключить еще два муниципальных контракта на общую сумму 2,3 млн рублей для продолжения ремонта в сентябре.



В первую очередь ремонту подлежали дороги с высокой интенсивностью движения и те участки, которые набрали наибольшее количество жалоб среди горожан. Первый муниципальный контракт был заключен на сумму 5,8 млн рублей и работы стартовали в апреле, когда в городе установилась плюсовая температура, комфортная для проведения ремонтных работ и не сказывающаяся на качестве их выполнения.



В целом ремонт дорог в 2020 году обойдется городскому бюджету в 14,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.



Фото: "Номер один"

