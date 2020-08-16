Автоликбез от победителя конкурса "Лучший инспектор ДПС" Саяна Будаева

Сегодня в рубрике - Проблемные участки дорог в Улан-Удэ



Саян Будаев, бывший госинспектор ДПС, победитель нескольких конкурсов профмастерства расскажет коротко и ясно, как избежать проблем на дороге.Автомобилисты, путь которых часто лежит по улице Борсоева, хорошо знают о затруднении в движении по направлению в центр города. Происходит это, в том числе, из-за разворота автомобилей напротив дома 73 по улице Борсоева, который обычно затруднен вследствие сильного встречного потока автомобилей из центра.Есть предложение переоборудовать существующий разворот в районе пешеходного перехода. Для этого необходимо вместо разделительной полосы нанести дополнительные полосы для разворотов в обоих направлениях, создав поворотные карманы. Разворот будет осуществляться в фазе "зеленого цвета" пешеходного перехода. То есть разворачивающиеся автомобили не будут создавать никаких помех ни пешеходам, ни другим машинам.Фото: Саяна Будаева, "Номер один"