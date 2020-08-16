В Бурятии спасатели проверяют пожарную безопасность жилого сектора

Продолжаются рейды по семьям малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан



Фото: ГУ МЧС РФ по РБ



В Бурятии продолжаются рейды по семьям малообеспеченных, социально-неадаптированных и маломобильных граждан. К «категории риска» относят и многодетные семьи. В Селенгинском районе инспекторы Госпожнадзора совместно с сотрудниками МВД и работниками противопожарной службы провели профилактический рейд в улусе Тохой.Межведомственная группа посетила 12 семей, проинструктировав 18 человек, также выявлено 9 нарушений в области пожарной безопасности и составлено 2 протокола.- Данные протоколы составлены за эксплуатацию электропроводов с видимыми нарушениями изоляции. Однако, главная цель рейда - это не наказание нарушителей, а привлечение внимания к проблеме пожарной безопасности в жилье и предупреждение пожаров, - рассказала старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Селенгинского района Маргарита Медведева.