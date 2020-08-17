Монгольская авиакомпания подарила пожизненный билет матери и ее девочкам-близняшкам, родившимся над Россией

Специальный самолет выполнял эвакуацию граждан Монголии из Турции в Улан-Батор
В Монголии национальная авиакомпания МИАТ вручила сертификат на бесплатный пожизненный билет матери и ее девочкам-близняшкам, которые родились на борту специального самолета, выполнявшего эвакуацию граждан Монголии из Турции в Улан-Батор 9 июля, сообщает МОНЦАМЭ.
Маму с младенцами выписали домой из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ), где они проходили обязательный 21-дневный карантин.
Девочки родились, когда самолет Боинг 767-300 авиакомпании МИАТ летел над Черным морем и Сочи на высоте 10100 метров. Появиться на свет двум девочкам-близнецам помогли государственный инспектор по санитарно-эпидемиологическому контролю воздушного пункта пропуска Буянт-Ухаа и эпидемиолог НИЦИЗ, которые участвовали в эвакуации вместе с экипажем самолета.
Руководство МИАТ отметило, что это событие стало знаковым и радостным событием не только в истории авиакомпании, но и в истории международной авиации.
Фото: montsame.mn
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