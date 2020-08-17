В Улан-Удэ остался один «ковидный» обсерватор всего с девятью наблюдаемыми

Общее число случаев заражения коронавирусом достигло в республике достигло 4663



В Бурятии общее число случаев заражения коронавирусом достигло 4663. Это на 33 случая больше, чем было в воскресенье. В Улан-Удэ - 2626 случаев. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 3978 человек, умерли 46 человек, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 33 новых случаев COVID-19: одиннадцать человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19



Круг контактных лиц составляет 935 человек, все лабораторно обследованы.



В инфекционных стационарах сегодня с подтвержденной коронавирусной инфекцией находится 320 больных. Из них 25 детей. Состояние детей удовлетворительное. На амбулаторном лечении - 319 пациентов.



В отделении реанимации инфекционной больницы находятся пять пациентов с COVID-19, старше 65 лет - двое, на ИВЛ - один старше 80 лет. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся одиннадцать человек, старше 65 лет – четверо, на ИВЛ трое больных, старше 65 - нет.



В одном обсерваторе находится девять человек.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1600 человек, с нарастающим итогом – от 268 489 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в республике имеются в достаточном количестве.





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