В Бурятии продавали просроченную колбасу

Выяснить происхождение товара не удалось





Прокуратура Бурятии с привлечением специалиста Управления Россельхознадзора проверила, как реализуется мясная продукция в поселке Таксимо.

Как выяснилось, в трех магазинах поселка мясная продукция реализовывалась без ветеринарных сопроводительных документов и маркировки, что не позволило идентифицировать продукт, установить ее качество и безопасность. Также имели место факты продажи мясных товаров с истекшим сроком годности.«Всего выявлено 71 кг мясной продукции без удостоверения качества, 10 кг – с истекшим сроком годности», сообщили в прокуратуре Бурятии.По представлению прокурора мясная продукция, не отвечающая требованиям качества и безопасности, утилизирована собственниками. Владельцы магазинов привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.Фото: «Номер один»