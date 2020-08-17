Бурятия заняла 33-е место в рейтинге доступности бензина

Рост стоимости топлива в республике с начала года оценен в 3,6 процента



Бурятия заняла 33-е место среди регионов России в рейтинге доступности бензина с ценой 43,7 рубля за литр Аи-92 на конец июля. Рейтинг составлен



При этом соседнее Забайкалье занимает 27-ю позицию с ценой 45,13 рубля за литр, а Иркутск – 20-ю с ценой 42,88 рубля за литр. Впрочем, рейтинг составлялся не от абсолютных цен, а по критерию - сколько бензина можно купить на среднемесячную зарплату в регионе.



Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва — столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место — 1727 литров по цене 56 рублей за литр.



Еще в 14 субъектах на среднюю заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров 92-го: Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область и Хабаровский край.



Лидирующие позиции в рейтинге преимущественно заняли регионы Крайнего Севера, Москва и Санкт- Петербург из-за высоких зарплат в этих субъектах. Эксперты



«Это объясняется не только ценами на бензин, которые во многих регионах Северного Кавказа выше среднероссийских, но и низкими зарплатами. В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 987 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня», — отмечается в пояснительной записке к исследованию.



«Эксперты ожидают, что рост цен на бензин в текущем году в целом по России существенно не превысит инфляцию и составит около 4%. При этом в некоторых регионах возможны отклонения от среднероссийской динамики в связи со спецификой местных рынков», — говорится в материалах исследования.



Фото: pixabay.com

Бурятия заняла 33-е место среди регионов России в рейтинге доступности бензина с ценой 43,7 рубля за литр Аи-92 на конец июля. Рейтинг составлен РИА «Рейтинг» на конец июля. Рост стоимости топлива в республике с начала года оценен в 3,6 процента.При этом соседнее Забайкалье занимает 27-ю позицию с ценой 45,13 рубля за литр, а Иркутск – 20-ю с ценой 42,88 рубля за литр. Впрочем, рейтинг составлялся не от абсолютных цен, а по критерию - сколько бензина можно купить на среднемесячную зарплату в регионе.Лидирует в рейтинге доступности бензина среди российских регионов Ямало-Ненецкий автономный округ, его жители на среднюю зарплату могут приобрести 2160 литров автомобильного топлива в месяц по цене 41,7 рубля за литр. На втором месте Москва — столичные водители на среднюю месячную зарплату могут заправиться на 1939 литров бензина по цене 43,1 рубля за литр. Чукотский автономный округ занял третье место — 1727 литров по цене 56 рублей за литр.Еще в 14 субъектах на среднюю заработную плату водители могут приобрести более тысячи литров 92-го: Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская область, Якутия, Московская область, Республика Коми, Красноярский край, Тюменская область, Архангельская область и Хабаровский край.Лидирующие позиции в рейтинге преимущественно заняли регионы Крайнего Севера, Москва и Санкт- Петербург из-за высоких зарплат в этих субъектах. Эксперты РИА Новости отмечают самую низкую доступность бензина для населения в республиках Северного Кавказа, где автомобилисты могут приобрести на свою зарплату в три-четыре раза меньше бензина, чем жители ЯНАО. Рейтинг замыкают Республика Дагестан (535 литров при цене 45,5 руб/л), Карачаево-Черкесская Республика (550 литров при цене 44,3 руб/л), Кабардино-Балкарская Республика (567 литров при цене 43,9 руб/л).«Это объясняется не только ценами на бензин, которые во многих регионах Северного Кавказа выше среднероссийских, но и низкими зарплатами. В среднем по России значение доступности бензина марки АИ-92 для населения составляет 987 литров, при этом в 68 регионах страны показатели ниже этого уровня», — отмечается в пояснительной записке к исследованию.«Эксперты ожидают, что рост цен на бензин в текущем году в целом по России существенно не превысит инфляцию и составит около 4%. При этом в некоторых регионах возможны отклонения от среднероссийской динамики в связи со спецификой местных рынков», — говорится в материалах исследования.Фото: pixabay.com