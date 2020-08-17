В Улан-Удэ проезд по ул. Трубачеева обещают открыть сегодня вечером

Подрядчику осталось завершить работы на участке длиной 200 метров
Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, работы по ремонту дороги на ул. Трубачеева завершены за исключением участка у АЗС «Альянс». В настоящее время для его объезда организован путь по второстепенной дороге по ул. Широких-Полянского.
«Полноценное движение для автомобильного транспорта планируется открыть сегодня, 17 августа, в конце дня», рассказали в мэрии.
Напомним, первоначально движение по ул. Трубачеева обещали открыть 12 августа. Однако из-за дождей сроки ремонта были сдвинуты.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?