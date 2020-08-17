В Улан-Удэ проезд по ул. Трубачеева обещают открыть сегодня вечером

Подрядчику осталось завершить работы на участке длиной 200 метров





Как сообщили в мэрии Улан-Удэ, работы по ремонту дороги на ул. Трубачеева завершены за исключением участка у АЗС «Альянс». В настоящее время для его объезда организован путь по второстепенной дороге по ул. Широких-Полянского.