17.08.2020
Скончался известный в Бурятии борец

Скончался известный в Бурятии борец

Сергею Замбалову было 55 лет
Вчера, 16 августа, после тяжёлой болезни скончался Сергей Жалсанович Замбалов - один из самых титулованных борцов нашей республики.

За остроатакующий стиль борьбы Сергей Замбалов в свое время получил прозвище "Барс". Род. 29 сентября 1964 г. в Окинском районе. Директор СШОР №12, Почетный президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия.

Регалии: 
- Заслуженный Мастер Спорта (1994 года); 
- Обладатель Кубка Мира (1987 год); 
- Чемпион СССР (1990 год); 
- Чемпион России (1993 год); 
- Бронзовый призер Чемпионата Мира (1993 год); 
- Бронзовый призер Чемпионата Европы (1994 год); 
- Чемпион Ярыгинского Турнира (1991 год).
Спорт
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