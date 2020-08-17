Скончался известный в Бурятии борец

Сергею Замбалову было 55 лет
Вчера, 16 августа, после тяжёлой болезни скончался Сергей Жалсанович Замбалов - один из самых титулованных борцов нашей республики.
За остроатакующий стиль борьбы Сергей Замбалов в свое время получил прозвище "Барс". Род. 29 сентября 1964 г. в Окинском районе. Директор СШОР №12, Почетный президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия.
Регалии:
- Заслуженный Мастер Спорта (1994 года);
- Обладатель Кубка Мира (1987 год);
- Чемпион СССР (1990 год);
- Чемпион России (1993 год);
- Бронзовый призер Чемпионата Мира (1993 год);
- Бронзовый призер Чемпионата Европы (1994 год);
- Чемпион Ярыгинского Турнира (1991 год).
За остроатакующий стиль борьбы Сергей Замбалов в свое время получил прозвище "Барс". Род. 29 сентября 1964 г. в Окинском районе. Директор СШОР №12, Почетный президент Федерации спортивной борьбы Республики Бурятия.
Регалии:
- Заслуженный Мастер Спорта (1994 года);
- Обладатель Кубка Мира (1987 год);
- Чемпион СССР (1990 год);
- Чемпион России (1993 год);
- Бронзовый призер Чемпионата Мира (1993 год);
- Бронзовый призер Чемпионата Европы (1994 год);
- Чемпион Ярыгинского Турнира (1991 год).
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